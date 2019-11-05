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Beko'ya Bogdan'dan mesaj var

Fenerbahçe Beko'ya Bogdan'dan mesaj var
Giriş Tarihi: 5.11.2019

'de  forması giyen Beko'nun eski oyuncularından , sarı-lacivertli takıma sosyal medya hesabından destek mesajı gönderdi.

NBA'de Sacramento Kings forması giyen Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncularından Bogdan Bogdanovic, sarı-lacivertli takıma destek mesajı gönderdi. Sırp skorer, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Sevgili Fenerbahçe taraftarları, takımın performansından dolayı endişeli olduğunuzu biliyorum ama sezonun bitmesine daha çok var. Onlara sevgimizi gösterip destek olalım. Bu zor başlangıcın ardından sezonu harika bir şekilde bitireceklerine eminim. Kalbim sizlerle" ifadelerini kullandı. Bugüne dek beklentileri karşılayamayan F.Bahçe, 5 yıldır Dörtlü Final'e kaldığı THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 6 maçta bir galibiyet alabildi.

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