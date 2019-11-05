Fenerbahçe’nin canı sıkıldı

Denizlispor ve Konyaspor galibiyetleriyle dikkat çeken Fenerbahçe, rakiplerinin puan kaybettiği haftada ligin son sırasındaki Kayserispor'a mağlup olarak taraftarları ikiye böldü

Denizlispor ve Konyaspor galibiyetleriyle dikkat çeken Fenerbahçe, rakiplerinin puan kaybettiği haftada ligin son sırasındaki Kayserispor'a mağlup olarak büyük fırsat tepti. Kanarya liderlik şansını tepip 4. sıraya gerilerken, taraftarlar da ikiye bölündü.



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rdından sarı-lacivertli taraftarlar özellikle sosyal medyada, birçok gol pozisyonundan yararlanamayan Rodrigues'e ve futbolculara büyük tepki gösterdi. Birçok net pozisyondan faydalanamayan ve ceza sahası içinde 7 kez topla buluşmasına karşın bu fırsatları harcayan Rodrigues, taraftarları da isyan ettirdi. Buna karşın bazı taraftarlar ise takımı havaalanında karşılayıp destek verdiler. Karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönen Fenerbahçe kafilesi, taraftarlarınca coşkulu bir şekilde karşılayıp büyük destek verdi. Kanarya Süper Lig'in 11'inci haftasında Kasımpaşa ile 8 Kasım Cuma günü oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı