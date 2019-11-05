Galatasaray'dan çifte bomba

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları hız kazandı. Monaco’da oynayan Onyekuru’nun menajeri dün İstanbul’a gelirken Stoke City’den Ndiaye de bitiyor

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları hız kazanırken son günlerde ismi gündemden düşmeyen Monaco'nun Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, dün görüşme için İstanbul'a geldi.



NDIAYE GÜNDEMDE



Monaco'nun sezon başında Everton'dan 13 milyon 500 bin Euro'ya transfer ettiği Onyekuru için yeniden el sıkışılırken Aslan'ın bu oyuncu dışında bir başka eski futbolcusu Badou Ndiaye'nin transferinde de sona yaklaştığı öne sürüldü. Aslan'ın Belhanda'nın satılması halinde orta sahadaki boşluğu Stoke City'den Ndiaye ile kapatmayı planlarken, tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in de eski futbolcusu ile ilgili olumlu rapor verdiği bildirildi.



HAKEM BELLI OLDU



Bu arada sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın İspanya'nın Real Madrid takımına konuk olacağı A Grubu 4. hafta karşılaşmasını, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yöneteceği açıklandı.