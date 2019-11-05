Horoz’da işler karıştı

Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta 5 puan toplayan yeşil-siyahlılarda kan kaybı sürerken, Sivasspor yenilgisi sonrası tribünlerde istifa sesleri yükseldi.

Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta sadece 5 puan toplayan Yukatel Denizlispor'da kan kaybı sürüyor. Evinde Galatasaray'ı yendikten sonra Konyaspor ile Kasımpaşa'ya 1-0, Fenerbahçe'ye 2-1 ve son olarak Sivaspor'a 2-0 yenilip 4 maçta sıfır çeken Horoz'da kötü gidişe yeni teknik direktör Mehmet Özdilek de çare olmazken, Sivas yenilgisi yeşil-siyahlı taraftarları çıldırttı. Yeşil-siyahlı taraftarlar skordan çok kötü futbola isyan edip, sosyal medyadan teknik direktör Mehmet Özdilek ve başkan Ali Çetin'e büyük tepki gösterdiler.



FUTBOLCULARA BÜYÜK TEPKİ



Sivas yenilgisi sonrası sosyal medyadan futbolcuları, yönetimi ve teknik heyeti topa tutan yeşil-siyahlı taraftarlar, şunları yazıp tepkilerini dile getirdiler: "Hocam sen demedin mi? Burası Denizli, kimse bizden kolay puan alamaz' Sonuç ne değişti. İlk takımı düzeltmeye çalış. Hepsi ruhsuz top oynuyor", "Bu kadar beceriksiz futbolcuyu bir araya getirmek de başarı. Kutlarım yönetimi", "Berdich ve Olcay'ın Sivasspor karşısında ne yaptığını bilen varsa söylesin", "Sen bu bahaneleri hedef ilk beş diyen şahsa anlat hoca. Çıkardığın kadro ortada. Zeki Yavru gibi bi adam bu takımda top oynuyor üstüne bir de tüm serbest vuruşlarda topun başına geçiyor.", "Hoca sen bu takım neden futbol oynamıyor ya da oynayamıyor onu bizlere izah et bize önce." "Başkan Ali Çetin hayal dünyasında herhalde, ilk 5 hedefi çok zor."



'GENİŞ KADROYA SAHİP DEĞİLİZ'



Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Tabi ki iç saha maçları çok önemli. Kaybetmemek çok önemli. Sezon başı itibarıyla bakıldığında, içeride kazanan bir çizgimiz yok. Bunu değiştirme adına çalışmalar yaptık ama başarılı olamadık. Oyuncuların üzerinde bir baskı vardı" dedi. Ligin uzun bir maraton olduğunu belirten Özdilek, "24 hafta var. Çok önemli üç oyuncumuz yok. Oyuncularımın eksik olması bizi etkiliyor. Çok geniş kadroya sahip değiliz. Estupinan, Rodallega ve Sapunaru'nun dönüşüyle daha iyi olacağız" dedi.



'ONLARIN İSTEMESİYLE İSTİFA EDECEK DEĞİLİZ'



Yukatel Denizlispor'da, taraftarın istifaya davet ettiği başkan Ali Çetin, "Onların söylemesiyle biz istifa falan etmeyiz. Biz dimdik işimizin, görevimizin başındayız" dedi. Ligde iç sahadaki 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak sarsılan, taraftarın Sivas önünde oyuncular ve yönetime tepkisiyle iyice demoralize olan yeşil-siyahlılarda Çetin, üzgün olduklarını belirtti. Takıma ve teknik heyete güvendiklerini ifade eden Çetin, "Önümüzdeki maçlarda toparlayıp artık hak ettiğimiz yerlere gelmek istiyoruz. Ufak tefek sesler de çıkmaya başladı. Çok da önemli değil. Haklı insanlar. Galip gelmeyi herkesten çok biz istiyoruz. Artık bir an önce toparlanıp önümüze bakmamız gerekiyor. 3 futbolcumuz yok. 2 golcümüz sakat, Sapunaru da kart cezalısıydı. Hepsi üst üste geldi. En kısa sürede toparlayacağız. Herkesin düşüncesi kendine. Biz dimdik görevimizin başındayız. İstedikleri kadar bağırabilirler. Hepsi bizim kardeşimiz. Karda, kışta bizi bu güne kadar taşıdılar. Bunlar olacak, doğal" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP