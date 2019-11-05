İşlem tamam

Göztepe yönetimi, son olarak 1. Lig ekibi Hatayspor’da çalışan İlhan Palut ile dün İzmir’de yaptığı görüşmeler sonrası el sıkışarak prensipte anlaştı. 42 yaşındaki çalıştırıcı bugün imza atacak

Spor Toto Süper Lig'de son hafta deplasmanda Trabzonspor'u yenerek moral bulan Göztepe teknik direktörünü buldu. Sarı-kırmızılı yönetim, geçen haftadan bu yana yaptığı arayışları sonlandırdı ve dün genç teknik adam İlhan Palut ile anlaşmaya vardı. Listede birçok deneyimli ve Süper Lig tecrübesi olan teknik direktörü mercek altına tutan Başkan Mehmet Sepil, 42 yaşındaki İlhan Palut'ta karar kıldı.



İMZA BUGÜN



Dün İzmir'e gelerek Başkanvekili Talat Papatya ile son bir görüşme yapan Palut, Amerika'da bulunan Başkan Sepil'in görüntülü bağlantı kurduğu toplantıda tüm şartları kabul etti. Taraflar el sıkışırken resmi imzaların bugün atılması bekleniyor. İlhan Palut, Başkan Sepil'in son 3 yılda Tamer Tuna ve Bayram Bektaş'tan sonra takımı emanet ettiği üçüncü Süper Lig deneyimi olmayan teknik adam olacak. Hatay'da uzun süre forma giyen ve ilk teknik direktörlük deneyimini burada yaşayan Palut, takımı 2017-18 sezonunda 2. Lig'de şampiyon yaptı. Genç teknik adam, geçen sezon Hatayspor'a 1. Lig'de Play-Off finali oynatıp Süper Lig'i penaltılarla kaçırdı.



SUAT ARICAN MUCİZE YARATTI



Göztepe'de uzun yıllar altyapı ve A takımda kaleci antrenörü olarak görev yapan Suat Arıcan, bir haftada mucize yarattı. Teknik direktör Tamer Tuna'nın ayrılmasının ardından geçici olarak görevi devralan kaleci antrenörü Suat Arıcan, takıma kazandırdığı iki galibiyetle zor süreçten alnının akıyla çıktı. Arıcan, kupada hafta içinde Sivas Belediyespor önünde takımı zafere ulaştırırken zorlu deplasmanda Trabzonspor önünde de 3 puan çıkartmasını bildi. İki maçta iki galibiyet alan antrenör Arıcan'ı maç sonunda tebrikleri kabul etti.



KADRODA İNCE AYAR



İlhan Palut'un takımın başına getirilmesiyle sarı-kırmızılılar, gözünü pazar günü İzmir'de oynayacağı Yeni Malatya maçına çevirdi. Sarı-kırmızılı ekipte pazar günü takımın başında olacak olan Palut, kadroda ufak çaplı bir rotasyon yapacak. Sarı-kırmızılı ekipte, sakatlığı süren Poko'nun zorlu maça yetişmesi zor gözükürken, orta alanda kart cezalısı durumuna düşen Mossoro'nun da yokluğu sıkıntıya neden oldu. Palut'un Orta alanda yine Soner, Castro ve Borges üçlüsüne görev vermesi beklenirken, kanatta ise Halil'in yerine Serdar, cezalı Mossoro'nun da yerine Napoleoni'ye şans vermesi bekleniyor. Palut'un golcü tercihi Trabzon'da tek golü atan Jerome olacak.



GÖZ-GÖZ'Ü ALPASLAN SIRTLADI



Göztepe'nin geçen sezon başında 1. Lig ekibi Elazığspor'dan renklerine bağladığı Alpaslan Öztürk, performansıyla formayı kaptı. Transferi taraftarlar tarafından eleştirilere neden olan başarılı ön libero, stoper olarak başarıyla görev yaparken attığı gollerle de takıma hayat veriyor

Savunmada Sanneh, Reis, Veli Çetin ve Atınç Nukan gibi stoperlerin varlığına rağmen formaya ambargo koyan Alpaslan, bu sezon Konyaspor (1-0) ve Kayserispor (4-0) maçlarında attığı birer golle golcü özelliğini de ön plana çıkardı. 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon da 3 gol atıp takımına altın değerinde bir 9 puan kazandırmıştı.





EBRU ŞANCI'DAN GÖZTEPE TASARIMI



Alparslan Öztürk'ün modacı eşi Ebru Şancı Göztepe için mont tasarım etti. Manken olarak da eşi Alpaslan Öztürk'ü kullanan Şancı'nın tasarımı sosyal medyada büyük beğeni kazandı. Ebru Şancı'nın tasarladığı montun 18 Kasım'dan itibaren Göztepe Store'larda satışa sunulacağı öğrenildi.Koyu bir Göztepeli olan Ebru Şancı eşinin hiçbir maçını kaçırmıyor.

BURAK HAKERLER