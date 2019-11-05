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, ile gurur duyuyor

İzmir, Kaan Parlas ile gurur duyuyor
Giriş Tarihi: 5.11.2019

() son sınıf öğrencisi , akademik başarısını, tutkunu olduğu yelken sporuna da taşıyarak, şimdiye kadar 32 kupa kazandı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Lojistik Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencisi Kaan Parlas, akademik başarısını, tutkunu olduğu yelken sporuna da taşıyarak, şimdiye kadar 32 kupa kazandı. Türkiye'deki üst üste birinciliklerinin yanı sıra Avrupa'da da adından söz ettiren, 2017 yılında Balkan şampiyonluğunu elde eden Parlas, ulaşılması zor bir seri yakaladı. Denizci olan anne ve babasının yönlendirmesiyle yelken sporuna 11 yaşında başladığını söyleyen Parlas, spor ile akademik yaşamın bir arada yürütülebileceğini gösterdi. Yelkende büyük hedeflerim var" dedi.

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