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çok mutlu

Karşıyaka çok mutlu
Giriş Tarihi: 5.11.2019

3. Lig 2. Grup'ta 'da galibiyetinin sevinci yaşanırken, ekibi adım adım zirveye ilerliyor. Ligin ilk 3 maçında 1 puan toplayan ve düşme hattında yer alan , son 7 haftalık çıkışıyla Play-Off hattını yakaladı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Karşıyaka'da Elazığ Belediyespor galibiyetinin sevinci yaşanırken, İzmir ekibi adım adım zirveye ilerliyor. Sezona ilk 3 maç sonunda 1 puanla düşme hattında başlayan KSK, son 7 haftalık çıkışıyla Play- Off hattını yakalamayı başardı. Takımı geçen sezon yine düşme hattından devralıp Play-Off oynatan teknik direktör Mesut Toros'la bu sezonki kötü startın ardından yollarını ayıran İzmir ekibi, bu kez yuvaya dönen Soner Tolungüç yönetiminde eski günlerine döndü. Tolungüç, 3 maçta 1 beraberlik, 2 yenilgiyle sondan ikinci sırada devraldığı Karşıyaka'yla 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 14 puan topladı.

ŞİMDİKİ RAKİP PAYASSPOR

Ligde 10. maç sonunda 15 puana ulaşan yeşil-kırmızılılar, 1 maç eksiğine rağmen averajla haftayı Play-Off hattında tamamladı. Kaf-Kaf, bu hafta Payasspor deplasmanına çıkacak.

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