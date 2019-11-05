Karşıyaka çok mutlu

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Karşıyaka'da Elazığ Belediyespor galibiyetinin sevinci yaşanırken, İzmir ekibi adım adım zirveye ilerliyor. Ligin ilk 3 maçında 1 puan toplayan ve düşme hattında yer alan KSK, son 7 haftalık çıkışıyla Play-Off hattını yakaladı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Karşıyaka'da Elazığ Belediyespor galibiyetinin sevinci yaşanırken, İzmir ekibi adım adım zirveye ilerliyor. Sezona ilk 3 maç sonunda 1 puanla düşme hattında başlayan KSK, son 7 haftalık çıkışıyla Play- Off hattını yakalamayı başardı. Takımı geçen sezon yine düşme hattından devralıp Play-Off oynatan teknik direktör Mesut Toros'la bu sezonki kötü startın ardından yollarını ayıran İzmir ekibi, bu kez yuvaya dönen Soner Tolungüç yönetiminde eski günlerine döndü. Tolungüç, 3 maçta 1 beraberlik, 2 yenilgiyle sondan ikinci sırada devraldığı Karşıyaka'yla 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 14 puan topladı.



ŞİMDİKİ RAKİP PAYASSPOR



Ligde 10. maç sonunda 15 puana ulaşan yeşil-kırmızılılar, 1 maç eksiğine rağmen averajla haftayı Play-Off hattında tamamladı. Kaf-Kaf, bu hafta Payasspor deplasmanına çıkacak.