Kartal’ın kozu fikstür

Zirveyle arasındaki puan farkını 4'e indiren Beşiktaş, Süper Lig’de ilk yarı sonuna kadar oynayacağı 7 karşılaşmanın 6’sında İstanbul dışına çıkmayacak ve önemli bir avantaja sahip olacak.

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'u mağlup ederek zirveyle arasındaki puan farkını 4'e indiren Beşiktaş, kalan maçlarda fikstürüne güveniyor. Ligin 12. haftasında Konya deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, ilk yarıda kalan 7 maçın 6'sını İstanbul'da oynayacak. Bu hafta sonunda Denizlispor'u konuk edecek olan Beşiktaş, ilk yarının kalan 7 haftasında yalnızca 1 kez İstanbul dışına çıkacak. Kara Kartal, 12. haftadaki Konyaspor deplasmanından sonra İstanbul'dan ayrılmayacak. Bu maçın ardından iç sahada Kayserispor'la karşılaşıp, ardından Kasımpaşa'ya konuk olacak ekip ligin flaş ekiplerinden Malatya'yı ağırlayacak.



ANADOLU DEPLASMANI YOK



Kartal, Fenerbahçe'nin misafiri olduktan sonra da ilk yarının son maçında sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Aralık'ta Anadolu deplasmanında gitmeyecek olan siyah-beyazlılarda teknik heyet, olumsuz hava koşullarından dolayı takımın etkilenmeyecek olmasından da memnun kaldı.