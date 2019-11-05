Marmaris’te ödül günü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 12 ülkeden 124 yelkenli ve bin 105 sporcunun yarıştığı 30. Uluslararası Marmaris Yat Yarışları’nda şölen bitti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 30. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası tamamlandı. Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, 13 ülkeden 124 yelkenli yat ile bin 105 sporcu katıldı. Körfezin çiçek açtığı muhteşem organizasyonda ödül töreni renkli geçti.



ŞAMPİYONLAR GEÇİDİ



Yarışlarda; IRC- 1'de Matrak2 (Orhan Özdaş-Türkiye), IRC-2'de St.Anna (Vlas Kadetov- Rusya), IRC-3'te Ghost Rider (Sergei Musikhin- Rusya), IRC-4'te Symfony (Timakov Anton- Rusya), IRC-5'te Ada Sailor (Ali Öztürk-Türkiye), IRC-6'da Lettland (İgor Bukovskis-Letonya), IRC-7'de Clavella (Leo Kolff-Hollanda), IRCCHR-1'de Gökova3 (Valentin Nikolov-Bulgaristan), IRCCHR-2'de Loreley (Aleksei İvanov- Rusya), IRCCHR- 3'te Mymoon (Budykho Aleksandr-Rusya), IRCCHR-4'te Hide Away (Mikhail Tekuchev- Rusya), IRCCHR- 5'te Kaçamak (Ali Toker- Türkiye) birinci oldu.

ADEM ÜLKER