'Ufuk'ta zafer göründü

Üç yıl aradan sonra tarihi başarılar yaşadığı Pınar Karşıyaka'ya dönen Ufuk Sarıca takımı ile hem ligde, hem de Avrupa'da harikalar yaratıyor.

Pınar Karşıyaka'ya daha önce tarihi başarılar yaşatan A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca, 3 yıl sonra döndüğü kulübü yeniden ayağa kaldırdı. Oyuncu olarak da forma giydiği yeşil-kırmızılılarda 2012 yılında antrenörlük görevine gelen Sarıca, ilk sezonunda kulübe tarihinde ilk Avrupa finalini oynattı. Kaf-Kaf, o sezon FIBA Eurochallenge Cup'ta ev sahibi olduğu finalde şampiyonluğu 1 sayı farkla kaybetti. Sonraki sezon Sarıca önderliğinde çıkışını sürdüren Karşıyaka, 2013-14 sezonunda tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeli başardı.



OBRADOVİC'İ BİLE SOLLADI



2014-15 sezonuna Sarıca'yla 27 yıl sonra kazanılan Cumhurbaşkanlığı Kupası'yla başlayan Pınar Karşıyaka, Avrupa'daki yeni adresi ULEB Eurocup'ta çeyrek final oynadı. Aynı sezon tarih yazmayı sürdüren Karşıyaka, Ufuk Sarıca'yla dünyaca ünlü Sırp antrenörler Obradovic'in çalıştırdığı Fenerbahçe ve Ivkovic'in dümende olduğu Anadolu Efes'i geçerek Süper Lig'de 28 yıl sonra şampiyon oldu. Şampiyonlukla 2015-16'da tarihinde ilk kez Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague'de mücadele eden Kaf-Kaf, 3 kupayla veda eden Sarıca sonrası ise düşüşe geçti. Ufuk Sarıca'nın dümende olduğu 4 yıl da Play-Off oynayan KSK, Sarıca takımdan ayrıldıktan sonra geçen 3 yılda son 8'i göremedi.



YENİLMEZ ARMADA



Sarıca bu sezon kurulan iddialı kadrosuyla ING Basketbol Süper Ligi'ne 6 maçta 6 galibiyetle lider başladı. Ligde bileği bükülmeyen tek takım olan Kaf-Kaf, 1 galibiyet daha aldığı takdirde 20 yıl sonra sezona 7'de 7'yle başladığı 1999- 2000 sezonundaki rekorunu egale edecek. Sarıcalı Kaf-Kaf, FIBA Avrupa Kupası'ndaki son maçında Hollanda ekibi Donar Groningen'i 77-57 yenip liderlik koltuğuna oturdu.