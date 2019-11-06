Akhisar zor virajda

TFF 1. Lig'de bu sezon Akhisarspor'un başarısı için çalışan teknik direktör Mehmet Altıparmak, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yenme planları yapıyor

TFF 1. Lig'de bu sezon Akhisarspor'un başarısı için çalışan teknik direktör Mehmet Altıparmak, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında farklı duygularla görev yapacak. 2017-2018 sezonunda Erzurum ekibinin başında yer alan ve mavi-beyazlı takımı Süper Lig'e taşıyan Altıparmak, kupa kaldırdığı eski takımına karşı bu kez galibiyet için oyuncularına taktik verecek. Altıparmak, "Erzurumspor'un bendeki yeri ayrı ancak kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Her açıdan zor bir maç olacak. Tek hedefimiz var, o da 3 puan. Zirve yarışında artık puan kaybı lüksümüz yok" dedi.



TOLGA VE ERHAN OYNUYOR



Akhisarspor forması giyen sağ bek Tolga Ünlü ve sol kanat Erhan Çelenk de 2017-18 sezonunda Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un kadrosunda yer aldı. Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile birlikte Erzurum temsilcisinde kupa kaldıran iki futbolcu bu defa Akhisar ekibinin başarısı için ter dökecek.



CİKALLESHİ GOLÜ UNUTTU



Akhisarspor'da, sezon başında kadro dışı kaldıktan sonra takıma müthiş bir dönüş yapan Sokol Cikalleshi gol orucuna girdi. Hazırlık ve kamp dönemi ile sezonun ilk 3 maçında kadro dışı olan Cikalleshi, 4. haftada döndüğü takımda yıldızlaştı. Cikalleshi, takıma döndükten sonra çıktığı 3 maçta 4 gol atarken Akhisarspor bu periyodu puan kayıpsız 9 puanla geçip liderliğe yükseldi.



4 MAÇTIR SUSKUN



Son haftalarda ise hem Cikalleshi hem de Akhisarspor düşüşe geçti. Arnavut futbolcu, son golünü 29 Eylül 2019'da atmıştı. Akigo'nun deplasmanda 3-2 kazandığı maçta 2 gol atarak galibiyette önemli rol oynayan Cikalleshi daha sonraki 4 maçta gol atamazken yeşil-siyahlılar 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alıp sadece 1 maç kazandı, 10 puan kaybetti.

KENAN MOLLA