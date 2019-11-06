Altay’ın kayıp yıldızı Putsila

TFF 1. Lig'de son iki maçında aldığı mağlubiyetlerle Play-Off hattından çıkan Altay'da sezona fırtına gibi başlayan Putsila son haftalarda ortadan kayboldu.

TFF 1. Lig'de son iki maçında aldığı mağlubiyetlerle Play-Off hattından çıkan Altay'da sezona fırtına gibi başlayan Putsila son haftalarda ortadan kayboldu. Ekol Göz Menemen ve Hatayspor maçlarında girdiği müsait pozisyonları cömertçe harcayan Belaruslu orta saha ilk 6 haftada 3 gol kaydetti ancak daha sonra beklenen performansın gerisinde kaldı. Sezon başından beri Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar'ın ilk 11'de forma şansı verdiği tecrübeli oyuncunun en kısa sürede eski formuna dönmesi bekleniyor. Cumartesi günü oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşmasında teknik heyetin Putsila'ya yine ilk 11'de şans verip vermeyeceği hafta içi yapılan çalışmalarda belli olacak. İstanbulspor, Boluspor ve Adanaspor'la oynanan deplasman maçlarında birer gol kaydederek 3 gole ulaşan Putsila, son 4 karşılaşmada ise fileleri havalandıramadı. Putsila'nın performansı böyle devam ederse Brezilyalı Leandrinho'nun forma giymesi bekleniyor.