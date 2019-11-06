Altınordu, Balıkesir önünde çıkış arıyacak

TFF 1. Lig'de düşme hattından kurtulamayan Altınordu, 11. haftada konuk olacağı iç saha lideri konumundaki Balıkesirspor karşısında zorlu bir sınavdan geçecek.

TFF 1. Lig'de düşme hattından kurtulamayan Altınordu, 11. haftada konuk olacağı Balıkesirspor karşısında zorlu bir sınavdan geçecek. Ligde 6 haftadır kazanamayan ve sadece 1 galibiyeti bulunan İzmir temsilcisi, iç saha lideri konumundaki Balıkesirspor karşısında çıkış arayacak. Balıkesirspor taraftarı önünde çıktığı 5 maçta 5 galibiyet alırken, 12 gol atıp sadece 3 gol yedi. Altınordu ise deplasmanda 3 puan yüzü göremedi. İzmir temsilcisi dış sahada çıktığı 5 müsabakada 4 yenilgi, 1 beraberlik alırken, 1 gol atıp, kalesinde 8 gol gördü. 17. sıradaki kırmızı-lacivertliler, 3. basamaktaki rakibi karşısında sürpriz bir galibiyete imza atmayı hedefliyor.