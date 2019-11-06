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, önünde çıkış arıyacak

Altınordu, Balıkesir önünde çıkış arıyacak
Giriş Tarihi: 6.11.2019

TFF 1. Lig'de düşme hattından kurtulamayan , 11. haftada konuk olacağı iç saha lideri konumundaki karşısında zorlu bir sınavdan geçecek.

TFF 1. Lig'de düşme hattından kurtulamayan Altınordu, 11. haftada konuk olacağı Balıkesirspor karşısında zorlu bir sınavdan geçecek. Ligde 6 haftadır kazanamayan ve sadece 1 galibiyeti bulunan İzmir temsilcisi, iç saha lideri konumundaki Balıkesirspor karşısında çıkış arayacak. Balıkesirspor taraftarı önünde çıktığı 5 maçta 5 galibiyet alırken, 12 gol atıp sadece 3 gol yedi. Altınordu ise deplasmanda 3 puan yüzü göremedi. İzmir temsilcisi dış sahada çıktığı 5 müsabakada 4 yenilgi, 1 beraberlik alırken, 1 gol atıp, kalesinde 8 gol gördü. 17. sıradaki kırmızı-lacivertliler, 3. basamaktaki rakibi karşısında sürpriz bir galibiyete imza atmayı hedefliyor.

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