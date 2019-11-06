Beşiktaş ayağa kalktı

Siyah-beyazlılar, İtalyan temsilcisi Brescia’da ırkçılığa maruz kalan Mario Balotelli’ye “Seninleyiz Balotelli”, “Come to Beşiktaş” mesajları gönderdi

Süper Lig'de oynadığı son iki maçta önce Galatasaray'ı ardından da Antalyaspor'u yenerek üzerindeki kara bulutları dağıtan Beşiktaş'ta taraftarlar ayaklandı. Siyahbeyazlılar, İtalyan temsilcisi Brescia forması giyen ve ırkçılığa maruz kalan Mario Balotelli'ye mesaj gönderdi. Serie A'da Verona-Brescia maçında ev sahibi ekibin taraftarlarının Balotelli'ye ırkçı söylemlerde bulunması üzerine İtalyan futbolcu rakibiyle mücadele ederken bir anda topu eline alıp taraftarlara fırlattı. Bu gelişmenin üzerine Beşiktaş taraftarı sosyal medyadan "Hak ettiğin değeri hiçbir zaman göremedin", "Seninleyiz Balotelli", "Come to Beşiktaş", "Bize gel gerçek sevgiyi gör" mesajları ile yıldız oyuncuyu Beşiktaş'ta oynamaya çağırdı.



DÜNYA DEVLERİNDE OYNADI



Kariyerine İnter'de başlayan Balotelli, Manchester City, Milan, Liverpool, Nice ve Marsilya formaları giydikten sonra bu sezon Brescia'ya transfer olmuştu. Yıldız oyuncu bu sezon Brescia'da 6 maçta 476 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti.



DOMAGOJ VİDA'YA NORWİCH KANCASI



Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Domagoj Vida'nın talibi çıktı. İngiliz Premier Lig ekiplerinden Norwich City'nin defans oyuncusu Vida için 10 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi. Spor portalı Soccersouls'ta yer alan haberde, defans hattında sorun yaşayan Norwich City'nin Vida'yı kadrosuna katarak toparlanmak istediğini belirtti. İngiliz basını, Norwich City'nin Domagoj Vida için devre arasında Beşiktaş'ın kapısını çalacağını yazdı



KARA KARTAL'A GÜZEL HABER



Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda Portekiz ekibi Braga ile oynayacağı maç için bugün özel uçakla Porto'ya gidecek, ardından karayolu ile Braga'ya geçecek. Dün yapılan son idmana tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmazken, yaklaşık 1 aydır takımdan ayrı çalışan N'Koudou ise takımla birlikte çalıştı. Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan 24 yaşındaki futbolcunun, görev verilmesi halinde Braga maçında forma giyebileceği belirtildi.