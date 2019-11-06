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'ta Braga maçı öncesi şoku!

Beşiktaş'ta Braga maçı öncesi Abdullah Avcı şoku!

06.11.2019, 17:37

Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın Portekiz temsilcisi Braga ile deplasmanda yapacağı maç için bu ülkeye giden 'ta teknik direktör , kafilede yer almadı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Abdullah Avcı'nın ağır grip nedeniyle kafilede bulunamadığı bildirildi.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Abdullah Avcı, geçirdiği ağır grip nedeniyle devam eden tedavisini aksatmamak için takımımızın Braga kafilesinde yer alamamıştır. Hocamız, tedaviye vereceği cevaba göre tıbbi açıdan uygunluk verilmesi halinde yarın Portekiz'e gidecektir."

AA
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