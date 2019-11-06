Denizli'de seferberlik

Süper Lig'de evinde Demir Grup Sivasspor'a yenilerek iç sahada üst üste 4. yenilgisini alan Yukatel Denizlispor'da, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega, Beşiktaş maçına yetiştirilmeye çalışılıyor

Süper Lig'de evinde Demir Grup Sivasspor'a yenilerek iç sahada üst üste 4. yenilgisini alan Yukatel Denizlispor'da, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega'nın takımla çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü. 7. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe, Gençlerbirliği (D) ve Sivasspor randevularında forma giyemeyen tecrübeli santrforun bu haftaki Beşiktaş deplasmanına yetiştirilmesi için seferberlik ilan edildi. İdman eksiği olan Rodallega için son kararı teknik direktör Mehmet Özdilek verecek. Kulüp doktoru Ahmet Edremit, "Rodallega takımla baştan sona çalışmaya katılacak. Dizinde ağrı olmazsa, bundan sonra karar teknik heyetin. Ağrı oluşursa Beşiktaş karşılaşmasında oynayamaz" diye konuştu.



ESTUPINAN YİNE YOK



G.Birliği maçında sakatlanan ve adalesinde yırtık teşhisi konulan Estupınan'ın henüz iyileşmediği için Beşiktaş maçına yetişmesinin münkün görünmediğini hatırlatan doktor Ahmet Edremit, Beşiktaş maçı sonrası milli maçlar arasının sakatların iyileşmesi için çok iyi olacağını açıkladı. 23 yaşındaki Kolombiyalı yine forma giymeyecek



"YENİ SİSTEM ZAMANLA OTURUR"



Yukatel Denizlispor'un tecrübeli futbolcusu Burak Çalık, Sivasspor yenilgisi sonrası, "Her şeyden önce bir formasyon değişikliği var. Bir an önce buna adapte olmamız lazım. Oyuncu grubu olarak da birlikte oynamayı, takım olarak oynamayı biraz daha ön plana almamız gerekiyor" diye konuştu. Kötü bir pozisyonda olmadıklarına vurgu yapan Burak, "Beklediğimiz, istediğimiz oyun bu değildi. İstediğimizi yapamadık. Bizim adımıza çok kötü oldu. Çok çalışmamız eksiklerimizi kapamamız lazım. Kolay değil tabi. Yeni hocamız var. O da kendi sistemini oturtmaya çalışıyor. İster istemez bu tabi ki zaman alacaktır. Ama ne olursa olsun bu tarz maçları kaybetmek bizim adımıza iyi değil. Daha çok yolumuz var. Çok oynanacak maç var. Umarım bunun telafisini en yakın zamanda yaparız ve önümüzü biraz daha rahat görebiliriz" diye konuştu.



RESTİ ÇEKTİ, PARAYI KAPTI



Yukatel Denizlispor'da, maddi kriz devam ederken yabancı oyuncular yönetimi köşeye sıkıştırıp paralarını almayı başarıyor. 3 aydır maaşını alamayan Madou Barrow'un avukatının futbolcunun alacakları konusunda yeşil-siyahlı yöneticilerle görüştüğü öğrenildi. Ödeme olmadığı takdirde konuyu UEFA'ya taşıyacağını bildirmesi üzerine, Yukatel Denizlispor yönetimi Barrow başta olmak üzere diğer yabancılara da ödeme yaptı. İngiliz ekibi Reading'den kiralık 27 yaşındaki hücum oyuncusu, ligde 10 maçta banko görev yaptı, 806 dakika forma şansı buldu.



SEBAHATTİN ALP