Fenerbahçe’den bomba

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’ne katılmak isteyen İstanbul ekibi, Juventus’la sözleşmesi sona erecek Blaise Matuidi’yi transfer etmek için kolları sıvadı

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de yönetim, yeni sezon için de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen sarı-lacivertliler, büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. İstanbul temsilcisi Juventus'la sözleşmesi sone erecek olan orta saha oyuncusu Fransız Blaise Matuidi ile anlaşmak için harekete geçti. Fransız spor portalı Mercato365' te yer alan haberde F.Bahçe'nin sezon sonunda İtalyan ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan Blaise Matuidi ile görüştüğü belirtildi. Sportif direktör Damien Comolli'nin devre arasında Fransız yıldızla masaya oturacağı bildirildi. Ancak İtalyan devinin de oyuncusuyla sözleşme uzatmak istediği ve bunun yanı sıra Katar ve Suudi Arabistan ekiplerinin de yıldız oyuncunun peşinde olduğu ifade edildi.



YILLIK 4 MİLYON EURO



Fenerbahçe yönetiminin, 32 yaşındaki Blaise Matuidi için yıllık 4 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, Finansal Fair Play kuralları gereği, sezon sonunda bazı yabancı oyuncularla da yollarını ayıracağı ifade edildi.



SADIK VE SERDAR ARTIK SAVUNMADA



Fenerbahçe'de dün gerçekleştirilen taktik antrenmanda teknik direktör Ersun Yanal savunmada Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz ikilisini denedi. Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak olan F.Bahçe'de Ersun Yanal savunmada farklı bir uygulamaya gitti. Taktik antrenmanda savunma ikilisi olarak Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz'i deneyen Yanal, oyuncularına çalışma boyunca direktif verdi. Ersun Yanal'ın Kasımpaşa karşısında Sadık ve Serdar'a şans vermesi bekleniyor.



FENERBAHÇE BIÇAK SIRTINDA



Kasımpaşa maçının ardından milli araya girecek Fenerbahçe'yi daha sonra zorlu bir maç takvimi bekliyor. Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek sarı-lacivertliler, daha sonra Göztepe'ye konuk olacak. 2 hafta üst üste dış sahada oynayacak Ersun Yanal'ın takımının bir sonraki deplasmanı Sivasspor olacak. Fenerbahçe, içeride Beşiktaş'ı ağırlayacak. 17. haftada ise 29 Aralık'ta Ç.Rizespor'a karşı deplasmanına gidilecek. F.Bahçe çok kritik maçlara çıkacak.