Haydi aslanım

A Grubu'nda mücadele eden ve 1 puanla son sırada bulunan Galatasaray, rakibini yenerek iddiasını sürdürmek istiyor. Santiago Bernabeu Stadı’ndaki Real Madrid-Galatasaray maçı TSİ 23.00’te başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, ligin 4. haftasında bugün İspanyol temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak. Grupta 1 puanla son sırada bulunan sarı-kırmızılılar, rakibini yenerek iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Başkent Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak ve Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Club Brugge takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi Paris Saint- Germain'e (PSG), üçüncü haftada da Real Madrid'e 1-0'lık skorlarla yenildi.



FALCAO VE ŞENER SAKAT



Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ile Şener Özbayraklı, Real Madrid'e karşı forma giyemeyecek. Aşil tendonunda ağrısı olan ve ayak bileği kemiği ile yumuşak dokusunda ödemi bulunan Falcao, yaklaşık 1 aydır formasından uzak. Kolombiyalı golcü, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Real Madrid, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarının ardından ikinci Real Madrid müsabakasında da sahaya çıkamayacak. Real Madrid'de ise Nacho ile Gareth Bale, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı görev yapamayacak.



GOL YOLLARINDA ETKİSİZ KALDI



Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda bu sezon gol sevinci yaşayamayan tek takım oldu. Toplam 8 grupta 32 takımın mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3. hafta maçlarının ardından, Galatasaray hariç tüm takımlar en az 1 kez gol buldu. İstanbul temsilcisi bu sezon çıktığı 14 resmi müsabakada gol yollarında etkisiz bir görüntü çizdi. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve TFF Süper Kupa'da oynadığı 14 karşılaşmada 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.



SON 9 MAÇTA 2 GALİBİYET



Galatasaray, çıktığı son 9 resmi maçta sadece 2 kez kazanabildi. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 4. haftasında 13 Eylül'de 1-0 kazandığı Kasımpaşa mücadelesinden sonra 9 resmi maça çıktı. Ligde 6 maç yapan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte ligde 2 galibiyet alabilirken, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet gördü.



GALATASARAY'DAN ANDONE HAMLESİ



Galatasaray yönetimi, sezon başında İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton'dan 700 bin Euro'ya kiraladığı ancak sözleşmesine satın alma opsiyonu koydurmadığı Andone'nin bonservisini almak için harekete geçti. Falcao'nun yokluğunda Cim-Bom'un ofansif hattında yer alan ve 7 resmi karşılaşmada 2 golü bulunan Rumen forvetin, sezon sonunu beklemeden sarı-kırmızılı kulübe kazandırılabileceği ifade edildi. Teknik direktör Fatih Terim'in yeni gözdesi olan 26 yaşındaki golcünün kulübü Brighton ile sözleşmesi 2023'te bitecek. Sezon sonunu beklemeden bonservis pazarlıklarına başlama kararı alan İstanbul ekibi, önümüzdeki haftalarda İngiltere'ye çıkarma yaparak bu konuda somut adımlar atacak.