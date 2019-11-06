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İlk aday Şekercioğlu

İlk aday Şekercioğlu
Giriş Tarihi: 6.11.2019

'de 1941 yılında kurulan 'nde () 'ta yapılacak genel kurul öncesi , başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

İzmir'de 1941 yılında kurulan Kültürpark Tenis Kulübü'nde (KPTK) 12 Ocak'ta yapılacak genel kurul öncesi Tolga Şekercioğlu, başkanlığa aday olduğunu açıkladı. 80. kuruluş yıl dönümüne yaklaşan kulübün yönetimine KPTK 80 Takımı ismiyle aday olduklarını dile getiren 20 yıllık kulüp üyesi Şekercioğlu, "Amacımız tüm üyelerin kendilerini ait hissettiği bir yönetim şekli oluşturmak. Tenise sevdalı bir ekip olarak, 2020-2022 döneminde yönetime talibiz" dedi. Kulübün değerlerini en üst seviyeye çıkararak, ahlaklı ve başarılı sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Şekercioğlu, "Kültürpark Tenis Kulübü'nü Türk tenisinin lideri konumuna getirmek istiyoruz. Bayrağı ileriye taşımak için göreve talibiz. Altyapıyı iyileştirme projemiz var. Başka aday çıkıp çıkmayacağını ilerleyen süreçte göreceğiz. Rekabet iyidir. Kazanan kulübümüz olsun" yorumunu yaptı.

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