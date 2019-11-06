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Kazan da gel Kaf-Kaf

Kazan da gel Kaf-Kaf
Giriş Tarihi: 6.11.2019

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, E Grubu üçüncü maçında bugün deplasmanda Belçika temsilcisi ile karşılaşacak.

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu üçüncü maçında bugün deplasmanda Belçika temsilcisi Phoenix Brussels ile karşılaşacak.

LİGDE 6'DA 6 YAPTI

İlk 2 maçında 1 galibiyet ve 1 yenilgi alan Pınar Karşıyaka, averajla lider durumda bulunduğu grubun üçüncü maçında bugün TSİ 22.30'da Brüksel'deki Neder-Over-Heembeek Spor Salonu'nda Phoenix Brüksel'le karşı karşıya gelecek. Grupta diğer Belçika ekibi Spirou Basket ise Hollanda'dan Donar'ı ağırlayacak. ING Basketbol Süper Lig'de 6 maçını da kazanıp namağlup liderlik koltuğuna oturan Pınar Karşıyaka başarısını FIBA Avrupa Kupası'nda da sürdürmek istiyor. Başantrenör Ufuk Sarıca,Phoenix Brüksel'in son maçta Spirou'yu 104-101 yendiğini hatırlatarak, "İyi bir kadroya sahipler. İyi motive olursak kazanır ve gruptan çıkma yolunda avantaj sağlarız. Ben ekibime güveniyorum" diye konuştu.

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