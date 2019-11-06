KSK’de sitem var!

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, “Hayalimdeki Kaf-Kaf sahada, camia nerede? İyi yoldayız ancak gerekli desteği bulamıyorum. Herkes katkı sağlamalı” dedi

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, futbolun Play-off hattında, basketbolun ise 7'de 7 yaparak zirvede yer aldığının altını çizerek camiaya sitem etti. Büyükkarcı, "Bir çok sıkıntıyla boğuşup büyük fedakarlıklarla futbol takımının kadrosunu koruduk. Basketbol A Milli Takım Antrenörü Ufuk Sarıca'yı takımın başına yeniden getirip sponsorumuz Yaşar Holding'in desteğiyle eski günlerine döndürdük. Ligde namağlup tek takım olarak zirvede yer alıyoruz. Avrupa Kupası'nda da grup lideriyiz. Futbolda Soner Tolungüç'ün takımın başına geçmesinden sonra 7 maçta tek yenilgi alıp tehlikeli bölgeden çıktık, Play- Off hattına girdik" diye konuştu.



DESTEK ŞART



Disiplinli ve hırslı bir şekilde takımların çalışmalarına devam edeceğini belirten Büyükkarcı, "Bu kadar güzel sonuçlar alırken camiamızdan gerekli desteği tam olarak göremiyoruz, bu da bizleri üzüyor. Sponsorumuz Pınar'ın desteği dışında tüm yük yönetim kurulu üyelerimin omuzunda. Başarırsak 'Biz' başaracağız. Büyük bir camiayız ve birlikte zorlukların üstesinden gelebiliriz. Büyüklüğümüzü göstermeli ve her şey güzel giderken KSK'ye katkı sağlamalıyız" dedi.



TOLUNGÜÇ: "SERİ YAKALAMAYIZ"



TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off hattına giren Karşıyaka'da pazar günü konuk olacağı Payasspor maçı hazırlıklı tüm hızıyla sürüyor. Elazığ Belediyespor önünde son saniye gelen golle üç puan kazanan yeşil-kırmızılı ekibin tecrübeli teknik patronu Soner Tolungüç, "Bulunduğumuz yerde kalmak ve hedeflerimize ulaşmak için seri galibiyetler almamız şart. Elazığ Belediyespor maçında çok önemli dersler çıkardık. Bunların üzerine çalışacağız. Payas önünden de galip gelip yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.