Kulüplerin de başkanı Mehmet Sepil

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği'ne başkan seçilen ilk İzmirli oldu. Sepil, Türk futbolunu çok daha iyi yerlere getirmek için futbolun tüm birimleriyle el birliğiyle çalışacaklarını söyledi

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Mehmet Sepil oldu. Vakfın Maslak'taki merkezinde başlayan genel kurulda, kulüp başkanları tek aday olan Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil'i oy birliğiyle göreve getirdi. Ancak Sepil Amerika'da olduğu için genel kurulda yer almadı. Sepil'in yardımcılıklarını Sivas Başkanı Mecnun Otyakmaz ile Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu yapacak. Genel kurul öncesinde Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, kongre divan başkanı seçilirken, Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav ve Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal da Gümüşdağ'ın yardımcısı oldu. 2000 yılında kurulan Kulüpler Birliği Vakfı'nda İlhan Cavcav (3 dönem), Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek ve Fikret Orman başkanlık yaptı.



İLK İZMİRLİ BAŞKAN



Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin 19 yıl önce kurduğu Kulüpler Birliği Vakfı'nda ilk kez bir İzmirli başkan göreve getirildi. Ayrıca Kulüpler Birliği Başkanlığı'na 6 yıl sonra Anadolu takımlarından bir başkan seçildi. Başkan Mehmet Sepil, yayınladığı mesajda, Türk futbolunu çok daha iyi yerlere getirebilmek için futbolun tüm birimleriyle el birliğiyle çalışacaklarını söyledi.



KASAPOĞLU'NDAN SEPİL'E TEBRİK



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, başkanlığa seçilen Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'i tebrik etti. Kasapoğlu, mesajında, "Türk futbolunda birlik ve beraberliğin göstergesi Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanlığına seçilen Sayın Mehmet Sepil'i tebrik ediyor, çalışmalarında başarı diliyorum. Kulüpler Birliği, Sepil başkanlığında önümüzdeki süreçte Türk futboluna ve sporuna çok önemli hizmetleriyle katkı sağlayacaktır" dedi.