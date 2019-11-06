Menemen temkinli

TFF 1. Lig'de son üç maçta 7 puan toplayarak Play-Off yarışına dahil olan, altıncı sırada bulunan Karagümrük ile arasında 2 puan fark kalan Ekol Göz Menemenspor'da genç teknik patron Cenk Laleci temkinli konuştu.

TFF 1. Lig'de son üç maçta 7 puan toplayarak Play-Off yarışına dahil olan, altıncı sırada bulunan Karagümrük ile arasında 2 puan fark kalan Ekol Göz Menemenspor'da genç teknik patron Cenk Laleci temkinli konuştu. Yakaladıkları çıkışla tüm dikkatleri üzerlerine çektiklerini belirten sarılacivertli ekibin başarılı teknik direktörü Cenk Laleci, "Aldığımız sonuçlar sonrası tüm Menemen halkı Play-Off ve şampiyonluk hayalleri kuruyor. Futbolda dengeler çabuk değişir, bizler bunun farkındayız. İki maç üst üste kazandık diye lig bitmedi. Uzun ve zorlu bir maratonun içindeyiz" diye konuştu.



ÇALIŞMAYA DEVAM



Ayaklarının yeri sağlam basması gerektiğini belirten Laleci, "Hırslı ve disiplinli şekilde çalışmalarımıza devam etmek zorundayız. Havaya girdiğimiz anda rüzgar tersine döner. Biz her maçımızı kazanmak için sahaya çıkacağız. Sezon sonu nerede olacağımızı hep birlikte göreceğiz" dedi.