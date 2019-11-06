‘Rakipler Göz-Göz’e önlem alacak’

Göztepe ile ilk çalışmasına çıkan teknik direktör İlhan Palut, “Arada kazanılan maçlar yerine, bir istikrar yakalama hedefimiz var. Savaşan, başarısızlığa tahammülü olmayan bir ekip olacağız” diye konuştu

Göztepe'nin Tamer Tuna'nın istifası sonrası dün 3 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör İlhan Palut, kendine güvendiğini, Süper Lig'de görev yapmaya hazır olduğunu belirterek iddialı açıklamalarda bulundu.



OYUNCULARI KUTLADI



Futbolcularını Trabzonspor galibiyeti nedeniyle kutlayan Palut, oyuncularının ilk kez farklı sistemle oynadıkları maçı kazandıklarını iddia ederek, "Topa sahip olan, topu kaptırdığında anında geri kazanan, her bölgede takım halinde etkili oynayan, rakiplere saygı duyan ama her rakibin önlem aldığı bir Göztepe'yi sahada görmek istiyorum. Bunun için çok çalışacağız" dedi. Daha önce teknik direktör olarak Hatayspor'da 2. ve 3. Lig'de çalıştığını, hedefi olan Süper Lig'de, doğru yerde, doğru camiayla çalışacağı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyen Palut, "Doğru bir seçim yaptığımın farkındayım" diye konuştu.



"TERCİHİM GÖZTEPE"



Süper Lig'den sezon başında da teklif aldığını ama kabul etmediğini söyleyen Palut, "Göztepe gibi bir camia ile beraber bu işe girmek benim için mutluluk verici. Doğru yerde olduğumu hissediyorum" diye konuştu. İlk olarak Göztepe'ye bir futbol felsefesi kazandıracaklarını söyleyen 42 yaşındaki genç teknik adam, "Kendi oyununu oynayan, mücadele eden, agresif ve coşkulu bir takım olacağız. Hedefimiz kendi camiamızın beklentilerine karşılık veren bir takım olmak. Trabzonspor galibiyetiyle takım nefes aldı. Arada kazanılan maçlar yerine bir istikrar sağlama hedefimiz var. Takımda oyun istikrarı sağlamalıyız. Rakiplere saygı duyacağız, önlem alacağız ancak kendi oyununu kabul ettiren, 'Acaba nasıl önlem alırız' diye düşünülen bir Göztepe takımı hedefleyeceğiz" diye konuştu.



JAHOVİC BU KEZ RAKİP



Göztepe'nin İzmir'de ağırlayacağı Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören teknik direktör Sergen Yalçın takımın başında yer alamayacak. Yalçın'ın kendisi gibi cezalı duruma düşen Robin Yalçın'ın yerine Murat Yıldırım'a, Sakıp Aytaç'ın yerine de Erkan Kaş'a görev vermesi bekleniyor. Göztepe'nin 2015-2016 sezonunda Süper Lig'e çıkan kadrosunda yer alan ve bir sonraki sezon da attığı gollerle takımını zirveye taşıdıktan sonra Konyaspor'a giden Jahovic bu kez Malatya formasıyla eski takımına rakip olacak. Makedon oyuncu bu sezon ligde ve Avrupa'da 14 maçta 12 gol atıp bir asist yaptı.

PALUT İLE ŞAHİN 3 YIL SONRA BULUŞTU



Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut ile sportif menajer İlhan Şahin'in yolları 3 yıl sonra yeniden kesişti. Şahin'in futbolcu olarak son görev yaptığı Ümraniyespor'da Palut o dönem yardımcı antrenör olarak görev yaptı. İkilinin yer aldığı Ümraniyespor, 2015-16 sezonunda 2. Lig'de şampiyonluk yaşadı. İlhan Palut'un ekibinde Ersan Parlatan'ın yanı sıra Osman Demir, Bekir Arpacı, Erkan Akkoç, Çağatay Turan, Birtan Güner ve son Trabzonspor maçında da takımı sahaya çıkaran mevcut antrenörlerden Suat Arıcan yer alıyor.