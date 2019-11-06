Sosa hamlesi

Trabzonspor yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcu Jose Sosa ile yola devam konusunda el sıkıştı. Sosa'dan sonra sırada talibi çok olan Novak var.

Trabzonspor yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jose Sosa ile 'Yola devam' dedi. 34 yaşındaki Arjantinli orta sahanın yaptığı liderlikten, gösterdiği performanstan ve örnek karakterinden çok mutlu olan Karadeniz ekibi, Ünal Karaman ile yapılan istişarelerin sonucunda 2 yıllık yeni sözleşme kararı aldı. Jose Sosa, şu andaki kontratında yazan 3.24 milyon Euro maaşı yine almaya devam edecek. Sosa'ya ekstra bir bonus, prim gibi ödemeler yapılmayacak.



ANLAŞMA SAĞLANACAK



Yönetim Sosa'nın ardından sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Novak ile de masaya oturma kararı aldı. 860 bin Euro maaşı olan ve zam isteyen 29 yaşındaki Çek sol bekle pazarlık yapılacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun talibi çok olan Novak'ı kısa süre içerisinde ikna etmek ve imzayı attırmak niyetinde olduğu öğrenildi. Trabzon'da iki oyuncunun dışında Hosseini, Onazi ve Avdijaj'ın kontratları sezon sonunda bitiyor.



ÜÇ GOLÜ BULUNUYOR



Trabzonspor'un sözleşmesini 2 yıl daha uzatacağı Jose Sosa, Ocak 2018'de 3.4 milyon Euro bonservis ücretiyle Milan'dan transfer edildi. Tecrübeli futbolcu bu sezon 17 resmi maçın tamamında 90 dakika forma giydi ve 3 gol atıp 4 asist yaptı. Sosa, Estudiantes, Bayern Münih, Napoli, Metalist, Atletico Madrid, Beşiktaş ve Milan formalarını da giydi.



TRABZON KRİTİK VİRAJDA



UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar, Süper Lig'de de Alanya ile karşılaşacak olan Trabzon, virajı kayıpsız dönmenin hesaplarını yapıyor. Karadeniz ekibi yarın Krasnodar ile Avrupa serüveninde 'ya devam ya da tamam' niteliğinde bir maça çıkacak. Bordo- mavililer, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında lider Alanyaspor ile kritik bir 90 dakika oynayacak. Ligde şampiyonluk hesapları yapan Karadeniz temsilcisi karşılaşmayı kazanarak rakiplerine yarıştan kopmayacağının sinyalini vermek istiyor.