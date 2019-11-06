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risk kaldırmaz

Süper lig risk kaldırmaz
Giriş Tarihi: 6.11.2019

Ünlü teknik direktör , 'a açıklamalarda bulundu. Vural, ’dan sonra ’nin bu kez de İlhan Palut’u göreve getirmesine, “ zor bir ligdir tecrübe ister. 1.Lig’e benzemez. Süper Lig riski sevmez” dedi.

HAFTAYA BAKIŞ/ ŞENOL KANTÜRK

Hocam, Göztepe teknik direktörsüz gittiği maçta Trabzon'u yendi. Yönetim İlhan Palut'u göreve getirdi. Ne dersiniz?

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