Süper lig risk kaldırmaz

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, Yeni Asır'a açıklamalarda bulundu. Vural, Tamer Tuna’dan sonra Göztepe’nin bu kez de İlhan Palut’u göreve getirmesine, “Süper Lig zor bir ligdir tecrübe ister. 1.Lig’e benzemez. Süper Lig riski sevmez” dedi.
HAFTAYA BAKIŞ/ ŞENOL KANTÜRK
Hocam, Göztepe teknik direktörsüz gittiği maçta Trabzon'u yendi. Yönetim İlhan Palut'u göreve getirdi. Ne dersiniz?
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