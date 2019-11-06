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’da düzenlenecek

Türkiye Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar’da düzenlenecek

06.11.2019, 13:06

'nın 4. Ayak yarışları tarihlerinde ’da yapılacak. Türkiye , MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc ve Veteran sınıflarında koşulacak. Hava ve pist şartları nedeniyle 50 cc yarışları düzenlenmeyecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun 2019 takviminde yer alan Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayağı 9-10 Kasım tarihlerinde Afyon Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenecek. Afyonkarahisar Belediyesi'nin destekleriyle yapılacak sezonun 4. Ayak yarışına İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Adana, Sakarya ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden sporcu katılacak. Yarışlar, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Yarışı kapsamında düzenlenecek.
Türkiye Motokros Şampiyonası, MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc ve Veteran sınıflarında koşulacak. Hava ve pist şartları nedeniyle 50 cc yarışları düzenlenmeyecek.

İHA

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