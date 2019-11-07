Akhisarspor'un yeni kozu Erhan

TFF 1. Lig'de liderliğe yükseldikten sonra son 4 maçta tek galibiyet alan ve zirveye yeniden kurulma şansını kaçıran Akhisarspor'da kanat oyuncusu Erhan Çelenk'in performansı büyülüyor.

TFF 1. Lig'de liderliğe yükseldikten sonra son 4 maçta tek galibiyet alan ve zirveye yeniden kurulma şansını kaçıran Akhisarspor'da kanat oyuncusu Erhan Çelenk'in performansı büyülüyor. Akhisarspor formasıyla bu sezon ilk 5 maçta skor üretemeyen sol kanat oyuncusu, son 5 karşılaşmayı ise 3 gol atarak kapattı. Son haftalarda takımın en skorer ismi olan 30 yaşındaki Erhan, 4 maçtır suskun kalan 4'er gollü Cikalleshi ve Burhan'a yaklaştı. Yeşil-siyahlı ekibin bu sezon başında Gaziantep FK'dan transfer ettiği 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, 5 yıl formasını giydiği Erzurumspor maçında da gol atacağını söyledi. Geçen sezon 26 maçta 2 gol atan Erhan, bu sezon henüz 10 hafta geçerken 3 gole ulaşıp, parladı.



VRSAJEVİC CEZALI



Taha Yalçıner'in iyileşip Adana Demirspor ile oynanan son lig karşılaşmasında sahalara döndüğü Akhisarspor'da, arka adalesindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Burhan Eşer ve mücadelede sakatlanıp oyundan çıkan Edin Cocalic'in hafta sonuna yetişmesi bekleniyor. Yeşil-siyahlı takımda defans oyuncusu Vrsajevic ise bu haftaki maçta cezalı durumda.

KENAN MOLLA