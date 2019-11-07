Altay’da panik yok

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli teknik direktörü Sait Karafırtınalar, “Hedeflerimiz doğrultusunda sadece avantaj kaybettik. İki maç kazandığımız zaman zirvede oluruz. Lider ile aramızda 5 puan fark var” dedi

TFF 1. Lig'de son iki maçında Ekol Göz Menemen ve deplasmanda Hatay'a yenilerek 15 puanda kalan, Play-Off hattından çıkan Altay'da teknik patron Sait Karafırtınalar güvence verdi. Teknik adam, "Kaybedilmiş bir şey yok. İki maç kazandığımız takdirde zirvede olabiliriz. Lider ile aramızda 5 puan fark var. Taraftarımızın desteğiyle K.Gümrük maçında kötü gidişe dur deyip yola devam etmek istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz" dedi.



GOL SORUNU YOK



Altınordu derbisini hesaba katmayan ve İzmir dışındaki oynadıkları 4 maçta 9 gol atıp 5 puan kazanabildiklerinin altını çizen Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Dış sahada en çok gol atan ekibiz ancak kazandığımız puanlarla doğru orantılı değil. Hatay'da 2 gol attık puan alamadık, Adana ve İstanbul'a 2'şer gol attık 1'er puanla döndük. Gol bulmakta sıkıntı çekmiyoruz ancak takım savunmasında yaptığımız basit hatalar yüzünden puanlar kaybettik. Bunların da çalışarak üstesinden geleceğiz. Kimse telaş yapmasın, bu kadro Altay'ı hak ettiği yere taşıyacaktır" diye konuştu.



DEFANSA İNCE AYAR



Altay'da sarı kart cezaları yüzünden savunmanın göbeğinde zorunluluktan değişim olmuştu. Ekol Göz Menemenspor maçında sarı kart cezası yüzünden Gençer Cansev, Hatay deplasmanında ise Abdülkerim Bardakçı forma giyememişti. Bu oyuncuların yokluğunda iki karşılaşmada da tecrübeli stoper İbrahim Öztürk görev yaptı. Fatih Karagümrük ile cumartesi günü oynanacak olan kritik karşılaşmada ligin ilk 8 haftasında defansın ortasında birlikte forma giyen Gençer ve Abdülkerim ikilisi oynayacak.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ