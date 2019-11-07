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Avrupa’da Türk gecesi

Avrupa’da Türk gecesi
Giriş Tarihi: 7.11.2019

'nde 20.55'te , 'a konuk olurken, 23.00'te ise , Braga ile , Wolfsberger'le kozlarını paylaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, bugün deplasmanda kritik 90 dakikalara çıkacak. K Grubu'nda Beşiktaş, Portekiz'den Braga'ya konuk olacak. Saat 23.00'te başlayacak maçta Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika görev alacak. Trabzon, ise C Grubu'nda Krasnodar takımına konuk olacak. Krasnodar Stadı'nda 20.55'te başlayacak sınavı, Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Yine 20.55'te Basel ile Getafe karşılaşacak. Başakşehir ise UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki dördüncü maçında Wolfsberger'le karşı karşıya gelecek. Liebenauer Stadı'ndaki maç 23.00'te başlayacak maçta İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.

BEŞİKTAŞ'TA AVCI ŞOKU

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4'üncü maçında bugün deplasmanda Braga ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, geçirdiği ağır grip nedeniyle Portekiz'e gidemedi. Tecrübeli hoca iyileşirse bugün kafileye katılacak. Öte yandan Kara Kartal eksikler nedeniyle sıkıntılı. Dün saat 11:30'da özel uçakla Porto'ya oradan da karayolu ile Braga'ya giden siyah-beyazlı ekipte, Burak, Atiba, Ruiz, Diaby, NKoudou ve Gökhan maç kadrosuna dahil edilmedi

TRABZON SANCILI

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Arda, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sosa, Sturridge, Mikel, Abdulkadir Parmak'ın yanı sıra Pereira kadroda yer almadı. Bordo-mavililerin bu sezon 7'si Avrupa olmak üzere toplam 17 resmi müsabakasında forma giyen Arjantinli oyunu Jose Sosa bu sezon ilk kez bir maçta forma giyemeyecek.

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