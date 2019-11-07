Aydın’ın spordaki gururu Yıldızspor

Aydın'da mahalle takımı olarak kurulan Yıldızspor, başarı çıtasını her geçen gün yükseltiyor. BAL’da bu sezon ilk kez mücadele eden ve 3. Lig yarışının içinde olan mavi-beyazlılar, alkış topluyor

Aydın'da mahalle takımı olarak kurulan Yıldızspor, başarı çıtasını her geçen gün yükseltiyor. Altyapıya verdiği değerle 'Aydın'ın Altınordu'su olarak lakap takılan mavi-beyazlılar, bu sezon ilk kez mücadele verdiği Bölgesel Amatör Lig'de de şampiyonluğu kovalıyor. Efeler ilçesinde mütevazi amatör lig ekibi olan Yıldızspor, 1985 yılında kuruldu. A takımdan U'ya kadar tam 9 kategoride liglere katılarak şampiyonluk mücadelesi veren Yıldızspor, geçen sezon U-14, U-15, U-16 ve U-17'de de şampiyonluğa ulaşarak müthiş bir başarıya imza attı. Yıldızspor 34 yıllık geçmişinde futbol dünyasına birçok futbolcu ve futbol adamı yetiştirdi. Başkan Kaya Özcan, "Vizyonumuz bu toprakların çocuklarının yolunu açmak. Bu ilkemiz eminimki kısa sürede ürününü verecek. Futbolda çocuklarımızın içinde bulunduğu hatta içine doğduğu koşullar uygun değilse, ne denli yetenekli olursanız olun oradan ürün çıkmaz. Yıldızspor yönetim kurulu olarak gelişmenin koşullarını hazırladık. Bu koşullar futbolumuza yıldızlar yetiştirecektir. Buna bütün kalbimle inanıyorum" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE