Kartal'dan buraya kadar

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4'üncü hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Braga'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Portekiz temsilcisi grupta puanını 10'a yükselterek liderliğini sürdürürken, siyah beyazlılar ise 4'üncü maçından da puansız ayrıldı ve Avrupa Ligi'ne veda etti.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 4. haftasında Beşiktaş, Portekiz deplasmanında Braga ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar sahadan 3-1 mağlup ayrılarak, Avrupa serüvenine nokta koydu. 7. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Lens'in kullandığı serbest vuruşta top kaleci Carvalho'da kaldı. 14'te Sequeria'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte Paulinho'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 29'da ceza sahası sol kanattan Umut Nayir'in pasında topla buluşan Boyd'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. 36'da sol kanattan Galeno'nun ortasında altıpas noktası üzerinde Paulinho, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1. 46. dakikada savunmanın arkasına sarkan Barbosa'nın ceza sahası içinden vuruşunda top yandan auta çıktı. 53'te sağ kanattan Galeno'nun ortasında ceza sahası içinde Barbosa'nın kafa vuruşu az farkla üstten dışarı gitti. 68'de sağ kanattan Eduardo'nun ortasında altıpasta Fonte'nin şutunda Karius gole izin vermedi. 78'de ceza sahası dışı sağ çaprazdan Güven'in yerden şık vuruşunda kaleci köşeye giden topu güçlükle çeldi. 81'de sol kanattan Galeno'nun ortasında altıpas noktası üzerinde Eduardomaçın skorunu ilan etti: 3-1.

KARA KARTAL'DA KADRODA REVİZYON



Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı Antalyaspor maçına göre kadroda 7 değişiklik yaparak Braga karşısına çıktı. Siyah-beyazlılarda Ruiz, Rebecho, Elneny, Atiba, Gökhan Gönül, Adem Ljajic, Diaby'nin yerlerine Roco, Caner Erkin, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Kartal Yılmaz, Boyd ve Güven Yalçın ilk 11'de görev yaptı. Kara Kartal'ın genç oyuncusu Kartal, eksik oyuncuların çok olması nedeniyle ilk 11'de forma giydi. Genç oyuncu ilk kez bir mücadeleye ilk 11'de başladı.



AVCI YOKTU



Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hastalığı sebebiyle bu akşam deplasmanda oynanacak Braga maçında kulübede olamayacak. Konuyla ilgili Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Doktorlar tarafından Abdullah Avcı'ya seyahat izni verilmemiştir" ifadeleri kullanıldı. Kulüpten yapılan açıklamada Abdullah Avcı'nın tedaviye vereceği yanıta göre tıbbi açıdan uygun olması halinde bugün Portekiz'e gideceği duyurulmuştu. Deneyimli teknik adamın durumunda iyileşme olmaması nedeniyle İstanbul'da kalmasına karar verildi. Braga deplasmanında Siyah Beyazlılar'ı yardımcı antrenör Recep Uçar yönetecek.



SİYAH-BEYAZLILARA MÜTHİŞ DESTEK VARDI



Beşiktaş'ı taraftarı Portekiz'de yalnız bırakmadı. Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Portekiz'e akın eden siyah-beyazlı futbolseverler, kendilerine ayrılan bölümden mücadeleyi takip etti. Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarına 90 dakika susmadan destek verirken, maç öncesi ve sonrası futbolcuları tribünlere çağırarak alkışladılar. Öte yandan ev sahibi Braga'nın taraftarları müsabakaya ilgi göstermezken, Braga tribünlerindeki büyük boşluklar dikkat çekti.