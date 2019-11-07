Didim bayramı

Aydın Süper Amatör Küme A Grubu'nda Didimspor, evinde konuk ettiği Kuşadasıspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek ikide iki yaptı ve Bölgesel Amatör Lig iddiasını kanıtladı.

Aydın Süper Amatör Küme A Grubu'nda Didimspor, evinde konuk ettiği Kuşadasıspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek ikide iki yaptı ve Bölgesel Amatör Lig iddiasını kanıtladı. Sezona Kuşadası Trabzon Gençlikspor'u 4-0 yenerek giren sarı-lacivertliler, Didim Atatürk Stadı'nda Oğuz ve Tolga'nın golleriyle taraftarlarına bayram yaşattı. Didimspor yönetim kurulu üyesi Soner Şafak, "Bu sezon hedefimiz Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek" dedi. HÜSEYİN ÇALIŞKAN