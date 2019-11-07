Eyvah eyvah

Süper Lig’de geçen hafta Fenerbahçe-Kayserispor maçında iki ekibin de penaltısını es geçen, son iki sezondur da Göztepe’yi iki maçta katleden Arda Kardeşler’in kritik maça verilmesi tartışma yarattı

Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör sorununu İlhan Palut ile çözen Göztepe, Yeni Malatya ile pazar günü sahasında oynayacağı maça odaklanırken, kritik maça Arda Kardeşler'in atanması tartışmalara neden oldu. Geçen hafta Fenerbahçe'nin Kayserispor'a 1-0 yenildiği maçta iki ekibin de bariz penaltılarını görmezden gelen orta hakem Kardeşler'in, geçmişte kritik kararlarıyla tepki aldığı Göztepe maçına atanması kafaları karıştırdı.



GÖZTEPE'Yİ YAKMIŞTI



Futbol otoriteleri atamayı, "Ödül" olarak nitelendirirken, hem Göztepe, hem de Malatyasporlu taraftarlar Kardeşler'in kritik maça verilmesini eleştirdi. Göztepe'nin 2017-18 sezonunda evinde oynadığı Osmanlıspor maçında bir penaltısını vermeyen Kardeşler rakibe çaldığı penaltıyla tepki almıştı. Aynı Kardeşler geçen sezon da Sivasspor maçında Göztepeli Kadu'yu haksız yere oyundan atmış, bir de aleyhine penaltı kararı vererek büyük tartışmalara neden olmuştu.



GÖZTEPE'Yİ YAKTI



Göztepe'nin birçok maçında hatalı kararlarıyla saç baş yoldurtan hakem Arda Kardeşler, geçen sezon 8 Aralık 2018'de oynanan Sivasspor maçında verdiği kararlarla Göztepe'yi yakmıştı. Maç 0-0 berabere giderken Göztepe ceza alanı içindeki mücadelede haksız yere penaltı çalıp, Kadu'ya kırmızı kartı çıkaran Kardeşler, 10 Aralık 2018 tarihinde Yeni Asır Gazetesi'nde 'Yine Kardeşler' haberiyle gündeme gelmişti



DENİZLİ'Yİ DE YAKTI



Kayseri-Fenerbahçe maçında yaptığı bariz hatalarla futbol kamuoyunun tepkisini alan Arda Kardeşler, Ege ekibi Denizlispor'u da yakmıştı. Denizlispor'un bu sezon Fenerbahçe'ye 2-1 yenildiği maçta Vedat Muriç'in attığı ikinci golü ofsayt olmasına rağmen veren Kardeşler, yeşil-siyahlı yönetimin tepkisine neden olmuştu.



GÖZTEPE KANATLARDAN VURACAK



Teknik direktör İlhan Palut ilk kez pazar günü sarı-kırmızılı ekibin başında sahaya çıkacağı maçta, Yeni Malatyaspor'u imha planını hazırladı. Sarı-kırmızılı ekibin genç teknik patronu attığı 24 golle en golcü ekip olan Malatya'yı ezberletirken, rakibin gol silahlarını kilitleyip, kanatlardan vuracak. Malatya'da 9 golle yıldızlaşan Adis Jahovic, kanat oyuncusu Guilherme (4) ve orta saha oyuncusu Bifouma'yı (3) durdurmayı planlayan Palut, kanatlardan Serdar ve Napoleoni ile rakibe baskı kuracak. Kanat oyuncularına topu ileri uçtaki Cameron Jerome'a iletmelerini isteyen genç çalıştırıcı, orta alanda da Castro ve Soner'e de sık sık ileri uca çıkmaları yönünde telkinlerde bulunuyor.



GÖZTEPELİLER GÖREVE HAZIR



Süper Lig'de pazar günü Doğanlar Stadı'nda saat 14.00'te oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçının biletleri dün satışa açılırken, taraftarlar biletlere hücum etti. Sarı-kırmızılılar kritik maçın biletlerini neredeyse tamamen tüketirken, maç saatine kadar tüm koltukların dolması bekleniyor. Taraftarlar, İlhan Palut'un ilk kez sahaya çıkacağı maçta sarı-kırmızılı ekibe yine müthiş bir destek verecek.



PALUT İNANCLI



Göztepe'nin yeni teknik direktörü İlhan Palut, Yeni Malatyaspor maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Kariyerinde ilk kez bir Süper Lig ekibinin başına geçen Palut, kendisini hazır hissettiğini ifade ederken, rakiplere de gözdağı verdi. Palut, "Yeni Malatyaspor, sıralama itibarıyla kaliteli ve ofansif yönü son derece güçlü bir takım. Takımımızla beraber hem Yeni Malatyaspor'un analizini yapacağız hem de kendi oynayacağımız oyunun ana hatlarını belirleyeceğiz. Şöyle şöyleyeyim; her maça kazanmak için çıkan bir Göztepe takımı olacak. Fikstüre baktığımızda 'Buradan 1 puan alırız, buna yeniliriz, bundan 3 puan alırız' gibi bir tarzımız asla olmayacak. Ne puan alacağımızı bilmiyoruz. Belki hiç puan alamayacağız belki 1 puan alacağımız maçlar olacak ama biz her maça kazanmak için çıkacağız. Malatyaspor maçı da bu noktadaki ilk sınavımız olacak" dedi.

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