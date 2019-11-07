Filede Karşıyaka ile Göztepe karşılaşıyor

Futboldaki rekabetlerinin ünü ülke sınırlarını aşan Göztepe ve Karşıyaka, bu hafta sonu yıllar sonra voleybolda karşı karşıya gelerek İzmir'e derbi heyecanı yaşatacak.

Futboldaki rekabetlerinin ünü ülke sınırlarını aşan Göztepe ve Karşıyaka, bu hafta sonu yıllar sonra voleybolda karşı karşıya gelerek İzmir'e derbi heyecanı yaşatacak. Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda mücadele eden Göztepe ve Karşıyaka, 14 yıl sonra filede kozlarını paylaşacak. Atatürk Voleybol Salonu'nda cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak derbiye İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla Karşıyaka taraftarları alınmayacak. Yeşil-kırmızılı yönetime protokolde 10 kişilik yer ayrıldı. İki İzmir temsilcisi son olarak 2004-05 sezonunda şimdiki adıyla Sultanlar Ligi'nde karşı karşıya geldi. Ligde ilk 4 hafta sonunda iki takımın da 2'şer galibiyeti var.