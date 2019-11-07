Haydi hayırlısı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu eşleşmeleri dün çekilen kura sonucu belli oldu. Kupanın 5. turunda Altınordu ve Denizlispor eşleşirken Altay’a Trabzon, Göztepe’ye Karagümrük ve Manisa FK’ya Kayseri çıktı
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu eşleşmeleri dün çekilen kura sonucu belli oldu. Türkiye'nin dev yayın organı A Spor tarafından ekranlara getirilen Türkiye Kupası'nda tur atlayan 27 takımın yanı sıra geçen sezon ligi ilk 5 sırada bitiren Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor da dünkü kura çekimine dahil oldu. 1. Lig ekibi Altınordu ve Süper Lig ekibi Denizlispor eşleşirken, yine 1. Lig'de Play-Off kovalayan Altay'a kurada Trabzonspor çıktı. Göztepe, 1. Lig ekibi Karagümrük ile, Manisa FK ise Kayserispor'la eşleşti. Bunun yanı sıra G.Saray'a Tuzla, F.Bahçe'ye İstanbulspor, Beşiktaş'a ise 24 Erzincanspor çıktı. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak 5. turda ilk karşılaşmalar 3, 4 ve 5 Aralık'ta, rövanşlar ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta oynanacak.
KUPADA EGE DERBİSİ
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu, Ege derbisine sahne olacak. Süper Lig'de kötü günler geçiren Denizlispor ve 1. Lig'de düşme potasına kadar gerileyen Altınordu kupada kozlarını paylaşacak. Denizli, Hacettepe ve İçel İY'yi, Altınordu ise 1922 Konyaspor ve Amedspor'u eleyerek 5. Tur'a yükselmişti. İki ekip arasındaki ilk mücadele İzmir'de oynanacak.
TÜRKİYE KUPASI'NDA 5. TUR HEYECANI
Kasımpaşa-Van Spor
Altay-Trabzonspor
Beşiktaş-24Erzincanspor
Altınordu-Denizlispor
Yeni Malatya-Keçiörengücü
Hekimoğlu Trabzon-Başakşehir
Galatasaray-Tuzlaspor
Erzurumspor-Bursaspor
Çaykur Rize-Samsunspor
Esenler Erok-Sivasspor
Fenerbahçe-İstanbulspor
Eyüpspor-Antalyaspor
Alanyaspor-Adanaspor
Karagümrük-Göztepe
Kayserispor-Manisa FK
Kırklarelispor-Gaziantep FK
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