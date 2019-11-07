Hedef Maolida

Mevlüt Erdinç'in kendinden beklenen performansı sergileyememesi üzerine harekete geçen sarı-lacivertli kulüp başarılı genç yıldızı kiralık olarak renklerine bağlama planları yapıyor

Sarı-lacivertlilerin Fransa'nın Nice kulübünde forma giyen Myziane Maolida'nın durumunu da sorguladığı öne sürülürken 20 yaşındaki başarılı yıldızın kanatlarda da görev alması bu transferin gerçekleşme ihtimalini daha da kuvvetlendiriyor. Nice'in geçen sezon Lyon'dan 10 milyon Euro ödeyerek aldığı genç oyuncunun kiralık olarak transfer edilmesi düşünülürken önümüzdeki günlerde bu transfer için resmi adımların atılması bekleniyor.



SONRA DA SOL BEK



Kanarya'nın sezon başında renklerine bağladığı Mevlüt Erdinç'in bir türlü patlamayı yapamaması nedeniyle bu mevkiye takviye yapılmasının kaçınılmaz olduğu öne sürüldü. Yönetimin forvete takviyenin hemen ardından solbeke de transfer yapacağı hatta Emre Belözoğlu'nu zaman zaman dinlendirmek için bir de orta saha oyuncusunun da transfer edileceği gelen haberler arasında.



SADECE 6 MAÇTA OYNADI



oynadı Nice forması giyen 20 yaşındaki yıldız Maolida bu sezon 6 maçta forma giydi ve sadece 143 dakika süre aldı. Kariyerinde toplam 73 karşılaşmaya çıkan oyuncu bu süreçte genç yaşına rağmen 19 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.



DÖRT İSİMLE YOLA DEVAM



F.Bahçe, bir yandan da kadrosundaki bazı futbolcularla yola devam etmek için düğmeye bastı. Sarılacivertlilerin Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Hasan Ali Kaldırım ve Isla ile yeni sözleşme imzalamayı planladığı öğrenildi. Bilindiği üzere Kanarya Nabil Dirar'ın var olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatmış ve Faslı futbolcunun ücretinde indirime gitmesini sağlamıştı.



ALTAY: AMACIM TOPA HAMLE YAPMAKTI



Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Kayserispor ile oynanan maçta Pedro Henrique ile yaşadığı pozisyon hakkında açıklamalarda bulundu. Amacının sadece topa hamle yapmak olduğunu ifade eden Altay Bayındır, birine zarar vermenin en son isteyeceği şey olduğunu kaydederek, "Böyle bir karakterim yok. Geride olduğunuz bir maçta oyunu en hızlı şekilde başlatmak istersiniz. Topu alma şansı olmamasına rağmen Henrique üzerime doğru gelmişti. Sadece oyuna odaklandığım bir noktadaydım. Yaşanan pozisyonda art niyet arayanlar oldu, bir an önce topu oyuna sokmak için yaptığım bir hamle ne yazık ki bu şekilde gelişti ancak ekranlara yansıyan şekilde olmadı" dedi.



KASIMPAŞA UYARISI



F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan bu haftaki rakipleri Kasımpaşa ile ilgili takıma uyarı geldi. Rakiplerinin son üç deplasmanda yenilgi görmediğini ve bu süreçten 7 puan çıkarttığının altını çizen tecrübeli çalıştırıcı "Rakibimiz dış sahada dirençli bir futbol oynuyor. Çok dikkatli olmalı ve hiç bir hata yapmamalıyız" şeklinde uyarıda bulundu.