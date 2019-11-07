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Kadın Millilerimiz İzmirlilere güveniyor

Kadın Millilerimiz İzmirlilere güveniyor
Giriş Tarihi: 7.11.2019

A , A Grubu'nda'nda Cuma günü Stadı'nda 19.00'da Hollanda'yla karşılaşacak.

A Milli Kadın Futbol Takımımız, 2021 Kadınlar Futbol Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda'nda Cuma günü İzmir Bornova Stadı'nda 19.00'da Hollanda'yla karşılaşacak. Futbolseverler, karşılaşmayı ücretsiz olarak izleyip Ay-Yıldızlı futbolcularımıza destek verebilecek. Türkiye, elemelerde grubunda Hollanda'nın yanı sıra Rusya, Estonya, Kosova ve Slovenya ile mücadele ediyor. Grubu'nda bir puanla son sırada yer alan ay-yıldızlı ekibimiz İzmirlilerin de desteğiyle zorlu sınavı geçip iddiasını sürdürmek istiyor. A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kadrosunda Berna Yeniçeri, Birgün Sadıkoğlu ve Kader Hançar gibi İzmirli futbolcular da bulunuyor.

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