Kaf-Kaf'ın sürpriz golcüsü

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son 7 maçta tek yenilgi alan ve maç eksiğine rağmen Play-Off hattına girmeyi başaran Karşıyaka'da takımın başarılı savunmacısı Cenk Özbey kilit gollerine devam ediyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son 7 maçta tek yenilgi alan ve maç eksiğine rağmen Play-Off hattına girmeyi başaran Karşıyaka'da takımın başarılı savunmacısı Cenk Özbey kilit gollerine devam ediyor. 28 yaşındaki stoper son oynanan Elazığ Belediyespor maçının uzatma dakikalarında attığı muhteşem frikik golüyle Karşıyaka'ya 3 puanı getiren isim oldu. Bu sezon Kemer 2003 maçında da bir gol atarak o müsabakanın da kazanılmasında etkin rol oynayan Cenk bu sezon ayrıca 2 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Cenk, "Elazığ Belediye karşısında gol atacağımı hissettim. Gol olunca dünyalar benim oldu. Turgay başkanımız, Soner hocamız, Atilla ağabeyimiz, diğer antrenörlerimiz ve yöneticilerimiz bizi hep olumlu yönde destekliyor. Golümden sonra yurt dışında olan başkanımız Turgay Büyükkarcı telefonla beni arayıp kutladı" şeklinde konuştu.



GÜNEŞ: "SERİ YAPMALIYIZ"



Karşıyaka Sportif Direktörü Atilla Güneş, pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Payasspor maçıyla galibiyet serilerine devam etmek zorunda olduklarını belirtti. Güneş, "İç sahada güzel bir seri yakaladık. Ancak hedefimize ulaşmak istiyorsak dış sahada da kazanmalıyız. Deplasman galibiyetimiz yok. Payas önünde bunu başarıp yola devam etmek istiyoruz. Elazığ Belediyespor maçından gerekli dersleri çıkardık" dedi.