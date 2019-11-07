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Küçükköy geliyor

Küçükköy geliyor
Giriş Tarihi: 7.11.2019

1954 yılında kurulan ve Balıkesir'in en köklü kulüplerinden biri olan sarı-kırmızılılar, 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı, 9 puanla 3. sıraya yerleşti.

Balıkesir Amatör Süper Lig A Grubu'nda zirve mücadelesi veren Küçükköyspor, gözünü Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) dikti. 1954 yılında kurulan ve Balıkesir'in en köklü kulüplerinden biri olan sarı-kırmızılılar, 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı, 9 puanla 3. sıraya yerleşti. Hafta sonunda Savaştepe Belediyespor'u deplasmanda 1-0 yenerek iddiasını kanıtlayan Küçükköyspor'un kadrosundaki 24 oyuncudan 21'i altyapıdan. Antrenör Akın Sarsılmaz, "Özümüze döndük. Kendi çocuklarımızla ligde mücadele ediyoruz" dedi. Kulüp başkanı Volkan Ataş da, kulübün bir otopark ve Sarımsaklı'da kurulan gece pazarının yanı sıra kendi statlarındaki reklam panolarından elde ettiği gelirlerle ayakta kaldığını vurguladı.

SUAT SALGIN

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