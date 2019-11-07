1931 yılında kurulan, bir zamanlar 3. Lig ve 2. Lig’de mücadele eden Marmaris Gençlikspor ayağa kalktı. Türkiye'nin kurulan 58. kulübü olarak tarihe geçen siyah-beyazlılar, şimdilerde mücadele ettiği Muğla 1. Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluğa koşuyor.

Marmaris Gençlikspor küllerinden doğuyor. Türkiye'nin kurulan 58. kulübü olarak tarihe geçen siyah-beyazlılar, şimdilerde mücadele ettiği Muğla 1. Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluğa koşuyor. Bir dönem 2. Lig ve 3. Lig'de mücadele eden, rakiplerine sahayı dar eden Marmaris Gençlikspor, o dönemin CHP'li Belediye Başkanı Ali Acar'ın kaprisleri ve maddi desteğini çekmesi üzerine 3. Lig'den çekilmişti. Küllerinden doğma mücadelesi veren kulübün başkanı Gürcan Uysal, "Koca çınar kurumasın diye ateşten gömlek giyip bu göreve geldim" dedi.

'DESTEK GÖREMEDİK'

Marmarisspor'un profesyonel liglerde mücadele ettiği yıllarda asbaşkan ve genel kaptan olarak görev yapan Gürcan Uysal, sokağa bırakılan, tesisleri bir şirkete verilen takımı 3 sezon önce Süper Amatör Küme'de teslim aldı. Son üç sezonda transfer yapamadıklarını vurgulayan Uysal, "Başta önceki belediye başkanı olmak üzere siyasiler Marmarisspor'u sokağa attılar. Kapanma noktasına geldi. Kulübün şu anda hiç birşeyi yok. Sıfır imkanlar mücadele ediyoruz.Tesisimiz bir şirkete devredilmiş. Marmaris Şehir Stadı harabe halde. Çok yazık" dedi.

ADEM ÜLKER