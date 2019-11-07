Lalelispor zirve yolunda tam yol

Manisa 1. Amatör Küme A Grubu’nda Nurlupınar’a takılıp seriyi bozan kırmızı-siyahlılar, hedefe koşuyor. Manisa 1. Amatör Küme A Grubu'nda 5'te 5 yapan iki takımın 6. haftada Ertuğrul Dilek Spor Tesisleri'ndeki mücadelesinde lider Lalelispor, takipçisi 1965 Nurlupınar Gençlergücü ile yenişemedi:

Manisa 1. Amatör Küme A Grubu'nda 5'te 5 yapan iki takımın 6. haftada Ertuğrul Dilek Spor Tesisleri'ndeki mücadelesinde lider Lalelispor, takipçisi 1965 Nurlupınar Gençlergücü ile yenişemedi: 1-1. Lalelispor, Burhan'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı, 1965 Nurlupınar Nuran Qurbanov'un golüyle beraberliği yakaladı, Horozköy'ün kazanmasıyla şampiyonluk yarışı kızıştı. Lalelispor, Karaoğlanlı'yı 10-1, Akgünspor'u 4-0, Horozköy Gençlik'i 1-0, Manisa Yörükspor'u 3-1 ve Dış Mahalle Yıldırım'ı 9-0 yenmişti. Başkan Nurettin Adalı, "Sezona iyi başladık. Sonunu iyi getirip mutlu sona ulaşmak istiyoruz" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK