Mecidiye Tarımspor şampiyonluk aşkıyla

Manisa 1. Amatör Küme C Grubu'nda Mecidiyeköy Tarımspor, lider Gölmarmaraspor'u deplasmanda 4-2 yenerek, koltuğu devraldı. Başkan Bülent Canik, "Hedefimiz önce Manisa Amatör Süper Lig ve sonra Bölgesel Amatör Lig. İyi yoldayız. Başaracağız" dedi.

Manisa 1. Amatör Küme C Grubu'nda Mecidiyeköy Tarımspor, lider Gölmarmaraspor'u deplasmanda 4-2 yenerek, koltuğu devraldı. Yeşilbeyazlılar, ilk devreyi Emiray'ın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. 10 kişi kalan Mecidiyeköy Tarım, Emiray ve Umut'la galibiyeti perçinledi, Gölmarmara'ya Eksen ve Barış'ın golleri yetmedi, yeşil-beyazlılar 4-2 kazanıp liderliğe yükseldi. Mecidiyeköy Tarımspor, ilk hafta Akhisar Sanayispor'la 2-2 berabere kaldıktan sonra, Süleymanlı Belediyespor'u 8-1, Bakır Gençlerbirliği'ni 4-0'lık sonuçlarla mağlup etmişti. Başkan Bülent Canik, "Hedefimiz önce Manisa Amatör Süper Lig ve sonra Bölgesel Amatör Lig. İyi yoldayız. Başaracağız" dedi.

KENAN MOLLA