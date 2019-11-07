Manisa 1. Amatör Küme C Grubu'nda Mecidiyeköy Tarımspor, lider Gölmarmaraspor'u deplasmanda 4-2 yenerek, koltuğu devraldı. Başkan Bülent Canik, "Hedefimiz önce Manisa Amatör Süper Lig ve sonra Bölgesel Amatör Lig. İyi yoldayız. Başaracağız" dedi.
Manisa 1. Amatör Küme C Grubu'nda Mecidiyeköy Tarımspor, lider Gölmarmaraspor'u deplasmanda 4-2 yenerek, koltuğu devraldı. Yeşilbeyazlılar, ilk devreyi Emiray'ın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. 10 kişi kalan Mecidiyeköy Tarım, Emiray ve Umut'la galibiyeti perçinledi, Gölmarmara'ya Eksen ve Barış'ın golleri yetmedi, yeşil-beyazlılar 4-2 kazanıp liderliğe yükseldi. Mecidiyeköy Tarımspor, ilk hafta Akhisar Sanayispor'la 2-2 berabere kaldıktan sonra, Süleymanlı Belediyespor'u 8-1, Bakır Gençlerbirliği'ni 4-0'lık sonuçlarla mağlup etmişti. Başkan Bülent Canik, "Hedefimiz önce Manisa Amatör Süper Lig ve sonra Bölgesel Amatör Lig. İyi yoldayız. Başaracağız" dedi.
KENAN MOLLA
Mecidiye Tarımspor şampiyonluk aşkıyla haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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