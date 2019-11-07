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Mecidiye Tarımspor şampiyonluk aşkıyla

Mecidiye Tarımspor şampiyonluk aşkıyla
Giriş Tarihi: 7.11.2019

1. C Grubu'nda , lider Gölmarmaraspor'u deplasmanda 4-2 yenerek, koltuğu devraldı. Başkan , "Hedefimiz önce ve sonra . İyi yoldayız. Başaracağız" dedi.

Manisa 1. Amatör Küme C Grubu'nda Mecidiyeköy Tarımspor, lider Gölmarmaraspor'u deplasmanda 4-2 yenerek, koltuğu devraldı. Yeşilbeyazlılar, ilk devreyi Emiray'ın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. 10 kişi kalan Mecidiyeköy Tarım, Emiray ve Umut'la galibiyeti perçinledi, Gölmarmara'ya Eksen ve Barış'ın golleri yetmedi, yeşil-beyazlılar 4-2 kazanıp liderliğe yükseldi. Mecidiyeköy Tarımspor, ilk hafta Akhisar Sanayispor'la 2-2 berabere kaldıktan sonra, Süleymanlı Belediyespor'u 8-1, Bakır Gençlerbirliği'ni 4-0'lık sonuçlarla mağlup etmişti. Başkan Bülent Canik, "Hedefimiz önce Manisa Amatör Süper Lig ve sonra Bölgesel Amatör Lig. İyi yoldayız. Başaracağız" dedi.

KENAN MOLLA

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