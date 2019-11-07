Menemen'de alarm

TFF 1. Lig'de son haftalarda göstermiş olduğu çıkışla üst sıralara yükselen Ekol Göz Menemenspor'da teknik heyet zorlu İstanbulspor deplasmanı öncesi üçer sarı kartla ceza sınırında yer alan takım kaptanı Taşkın Çalış ve kanat oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu'nu gereksiz kart görmemeleri konusunda uyardı.

TFF 1. Lig'de son haftalarda göstermiş olduğu çıkışla üst sıralara yükselen Ekol Göz Menemenspor'da teknik heyet zorlu İstanbulspor deplasmanı öncesi üçer sarı kartla ceza sınırında yer alan takım kaptanı Taşkın Çalış ve kanat oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu'nu gereksiz kart görmemeleri konusunda uyardı. Sarılacivertli ekibin bu sezon ligde attığı 8 golün 5'ini atan ikili İstanbulspor önünde sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta sahalarında oynanacak olan Balıkesirspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.



PUANLA DÖNMELİYİZ



26 yaşındaki ön libero Taşkın Çalış bu sezon görev yaptığı 11 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandırırken 1 asist yaptı. 25 yaşındaki Mustafa Çeçenoğlu ise 2 gol atarken 1 asist yaptı. Son haftalarda aldıkları başarılı sonuçların anlam kazanması için İstanbulspor deplasmanından puan veya puanlarla dönmeleri gerektiğini belirten teknik d irektör Cenk Laleci, "Şampiyon adayları Adana Demir, Altay ve Ümraniyespor önünde ortaya koyduğumuz ve kazandığımız puanların değeri olması için İstanbulspor önünden de iyi bir sonuçla dönmeliyiz. Çıkışı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ