Başakşehir avantajı kaptı

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4’üncü maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Wolfsberger’i 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Başakşehir puanını 7'ye yükseltti ve grubun yeni lideri oldu. Wolfsberger ise 4 puanla son sırada kaldı.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 4. haftasında Başakşehir, deplasmanda Avusturya ekibi Wolfsberger'i yenerek grup liderliğine yükseldi: 0-3. 7. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gulbrandsen, altıpas üzerinden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı. 36'da Ritzmaier'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 43'te ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Ritzmaier'in şutu defanstan geri döndü. 59'da ceza sahası içinde topla buluşan Michael Liendl'nin altıpas üzerinden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı. 72'de ceza sahası içinde Rnic'in yaptığı müdahale sonrası Skrtel yerde kaldı. Hakem Sandro Scharer penaltı noktasını gösterdi. 73'te penaltı atışını kullanan Visca topu ağlara gönderdi. 0-1 84'te ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın yerden pasında Crivelli meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2. 87'de sağ kanatta topla buluşan Caiçara'nın ceza sahası ortasında Crivelli skoru ilan etti: 0-3.