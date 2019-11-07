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Yıldız’ı parlıyor

Yıldız’ı parlıyor
Giriş Tarihi: 7.11.2019

2013 yılında kurulmasına rağmen basamakları hızlı çıkan mavi-beyazlılar, 2. Şampiyonluğunun ardından bu sezon 1. Amatör Küme'ye hızlı başlangıç yaptı.

Denizli 1. Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden Yıldızspor, namağlup yoluna devam ediyor. 2013 yılında kurulmasına rağmen basamakları hızlı çıkan mavi-beyazlılar, 2. Amatör Küme Şampiyonluğunun ardından bu sezon 1. Amatör Küme'ye hızlı başlangıç yaptı. 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Yıldızspor, 13 puanla Şemiklerspor'un 1 puan önünde zirvede yer alıyor. Başkan Selim Erol, "Tek hedefimiz şampiyonluk" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP

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