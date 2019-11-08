Altay’ın kader haftaları

TFF 1. Lig'de Süper Lig'i hedefleyen İzmir ekibi Altay bu hafta Karagümrük'ü konuk edecek, ardında da Ege derbisinde güçlü Akhisarspor önünde ter dökecek.

TFF 1. Lig'de son iki maçta Ekol Göz Menemen'in ardından deplasmanda da Hatay'a yenilerek Play-Off yarışının dışında kalan Altay, zirve mücadelesi veren rakipleriyle üst üste zorlu maçlara çıkacak. Siyah-beyazlılar yarın taraftarı önünde 16 puanla 6. sıradaki Karagümrük'ü konuk edecek. İzmir temsilcisi bir sonraki maçta 17 puana sahip olan Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşacak. Son iki maçında puan toplayamayan Altay, şampiyonluk iddasıyla lige başlayan rakiplerini yenerek kaybettiği puanları telafi etmek istiyor. Futbolda geçmişe takılmadan sürekli geleceğe bakmaları gerektiğini belirten Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Son iki hafta hiç hesapta olmayan puanlar kaybettik. Ancak o karşılaşmalara takılıp kalırsak yanlış yaparız. Puan kazanamadığımız mücadelelerde ortaya koyduğumuz pozitif futbolu herkes gördü" dedi.



YARIŞA ORTAK OLACAĞIZ



Karafırtınalar, "Karagümrük maçıyla yeni bir sayfa açacağız. Taraftarımızın desteğiyle neleri başarabileceğimizi iyi biliyoruz. Yeni bir galibiyet serisiyle zirve yarışına ortak olacağız" diye konuştu.



ERHAN KARTAL OYNAMIYOR



Altay'da Ekol Göz Menemenspor karşılaşmasında sakatlanan sağbek Erhan Kartal'ın bu maça da yetişmesinin zor olduğu bildirildi. Tecrübeli oyuncu sakatlığı yüzünden geçen hafta Hatay deplasmanında da forma giymemişti. Erhan'ın yokluğunda sağbekte Murat Uslu ve solbekte ise Özgür görev yapacak. Kart cezası biten Abdülkerim formasına kavuşacak.



KALEDE DEĞİŞİM OLACAK



TFF 1. Lig'de yarın taraftarı önünde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Altay'da önemli maç öncesinde kalede değişim yapılması bekleniyor. Siyah-beyazlı ekipte Ekol Göz Balıkesirspor maçıyla birlikte eldivenleri alan Emre Koyuncu'nun Ekol Göz Menemenspor ve Hatay maçlarında hatalı goller yemesi üzerine kızağa çekilmesi bekleniyor. 23 yaşındaki file bekçisi özellikle iç sahada oynanan Ekol Göz Menemenspor maçı sonrası bir grup taraftarın tepkisini almıştı. Emre Koyuncu, ligde forma giydiği 8 maçta kalesinde 9 gol görürken, 4 karşılaşmada kalesini gole kapatma başarısını gösterdi. Emre Koyuncu'nun yerine teknik heyetin Aydın Bağ veya Cihan Topaloğlu'dan birine kazağı vereceği öğrenildi. Sezon başında Ç.Rize'den gelen 27 yaşındaki Cihan bu sezon sadece bir kupa maçında forma giydi. Sezona 1. kaleci olarak başlayan ancak iki haftada 5 gol yedikten sonra yedeğe çekilen Aydın Bağ da en son kupa maçında Görelespor'a karşı görev yaptı



GÖRKEM TÜRKYILMAZ