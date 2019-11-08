  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Altınordu’da Kemal Rüzgar sevinci var

’da sevinci var

Altınordu’da Kemal Rüzgar sevinci var
Giriş Tarihi: 8.11.2019

TFF 1. Lig'de 5 puanla düşme hattında yer alan 'da sevinci yaşanıyor. Uzun süredir sakat olan gurbetçi golcü, bu hafta oynanacak kritik Balıkesir maçında kadroda olacak

TFF 1. Lig'de 5 puanla düşme hattında yer alan Altınordu'da Kemal Rüzgar sevinci yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık yüzünden uzun süre forma giyemeyen gurbetçi oyuncu, sezon başında sahalara dönmüştü. Geçen sezondan kalan sakatlığı yüzünden geçtiğimiz ay bir kez daha operasyon geçiren 24 yaşındaki forvetin pazar günü deplasmanda Balıkesirspor ile oynanacak maçta görev alacağı öğrenildi.

EGEHAN GÖZDEN DÜŞTÜ

Altınordu'da bu sezon A takıma alınan orta saha oyuncusu Egehan Gök, sezon başında sırtına geçirdiği formayı son haftalarda kaptırdı. İlk 4 haftada 3 kez ilk 11'de görev alıp 1 maçta oyuna sonradan giren genç krampon daha sonra yedek kulübesini mesken tuttu. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, son olarak 4-1'lik Eskişehir galibiyetinde sahaya ilk 11'de sürdüğü Egehan'a daha sonra oynanan 6 maçta süre vermedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu’da Kemal Rüzgar sevinci var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN