Altınordu’da Kemal Rüzgar sevinci var

TFF 1. Lig'de 5 puanla düşme hattında yer alan Altınordu'da Kemal Rüzgar sevinci yaşanıyor. Uzun süredir sakat olan gurbetçi golcü, bu hafta oynanacak kritik Balıkesir maçında kadroda olacak

TFF 1. Lig'de 5 puanla düşme hattında yer alan Altınordu'da Kemal Rüzgar sevinci yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık yüzünden uzun süre forma giyemeyen gurbetçi oyuncu, sezon başında sahalara dönmüştü. Geçen sezondan kalan sakatlığı yüzünden geçtiğimiz ay bir kez daha operasyon geçiren 24 yaşındaki forvetin pazar günü deplasmanda Balıkesirspor ile oynanacak maçta görev alacağı öğrenildi.



EGEHAN GÖZDEN DÜŞTÜ



Altınordu'da bu sezon A takıma alınan orta saha oyuncusu Egehan Gök, sezon başında sırtına geçirdiği formayı son haftalarda kaptırdı. İlk 4 haftada 3 kez ilk 11'de görev alıp 1 maçta oyuna sonradan giren genç krampon daha sonra yedek kulübesini mesken tuttu. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, son olarak 4-1'lik Eskişehir galibiyetinde sahaya ilk 11'de sürdüğü Egehan'a daha sonra oynanan 6 maçta süre vermedi.