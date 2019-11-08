Bal-Kes zafer peşinde

İç sahada 5’te 5 yaparak en başarılı takım olarak dikkat çeken Balıkesikspor, pazar günü oynayacağı Altınordu karşılaşmasını kazanarak seriyi 6 maça çıkarmak istiyor

TFF 1. Lig'de ikinci sırada bulunan Ekol Göz Balıkesirspor, 10 Kasım Pazar günü konuk edeceği Altınordu'yu gözüne kestirdi. Taraftarları önünde 5'te 5 yapan kırmızı-beyazlılar, İzmir temsilcisini yenerek seriyi 6 maça çıkartmak ve Süper Lig ateşini yakmak istiyor. Bal-Kes, Altınordu ile 39. kez rakip olacak. Bundan önce oynanan 38 maçtan 11'ini Balıkesirspor kazandı, 18 kez Altınordu galip geldi, 9 maç da beraberlikle sona erdi. Balıkesir'de oynanan 19 maçtan 8'ini Bal-Kes galip tamamladı, 6 maç beraberlikle sona erdi, 5 maçı da Altınordu kazandı. Kırmızı-beyazlılar, 38 maçta 36 gol kaydetti, kalesinde 48 gol gördü. Teknik direktör Ali Tandoğan, "Altınordu'yu yeneceğiz" diye konuştu.



TARAFTARLARA BÜYÜK ÇAĞRI



Altınordu maçının bilet fiyatları; kapalı tribün 1. kategori 15 TL, kapalı tribün 2. kategori 10 TL, maraton tribün ve misafir takım taraftarı tribünü 5 TL olarak açıklandı. Taraftarlara ve kente seslenen kulüp başkanı Kadir Dağlı, tribünlerin dolmasını istedi. Dağlı, "Unutmayalım ki bu takım her türlü imkansızlığa rağmen 2. sırada. Haydi Balıkesir sıra sende" dedi.

ÜMİT YÖNEY