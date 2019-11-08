Fenerbahçe söktü aldı

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı yenerek maç fazlasıyla Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe'nin gollerini penaltıdan Vedat Muriç (2) ve Serdar Aziz kaydetti.
Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı yenerek maç fazlasıyla Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe'nin gollerini penaltıdan Vedat Muriç (2) ve Serdar Aziz kaydetti.
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