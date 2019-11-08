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söktü aldı

Fenerbahçe söktü aldı

08.11.2019, 20:28 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019,22:38

, 'yı yenerek maç fazlasıyla Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe'nin gollerini penaltıdan Vedat Muriç (2) ve Serdar Aziz kaydetti.

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı yenerek maç fazlasıyla Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe'nin gollerini penaltıdan Vedat Muriç (2) ve Serdar Aziz kaydetti.

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